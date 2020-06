Ο Λευκός Οίκος διέψευσε χθες Σάββατο ότι ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ είχε ενημερωθεί για τα πριμ που φέρονται να προσέφεραν κατάσκοποι της Ρωσίας σε αφγανούς αντάρτες για να σκοτώνουν αμερικανούς ή δυτικούς στρατιώτες στο Αφγανιστάν, πληροφορία που δημοσίευσε πρώτη την Παρασκευή η εφημερίδα The New York Times, επικαλούμενη πηγές προσκείμενες στις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών και αξιωματούχους τους οποίους δεν κατονόμασε. Την Παρασκευή η εφημερίδα έγραψε πως οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών θεωρούν ότι η Ρωσία προσέφερε διακριτικά χρήματα σε μαχητές προσκείμενους στους Ταλιμπάν για να σκοτώνουν αμερικανούς στρατιώτες ή στρατιώτες των κρατών μελών του NATO στο Αφγανιστάν.

Η εκπρόσωπός του Κέιλι Μακενάνι διαβεβαίωσε ότι «ούτε ο πρόεδρος ούτε ο αντιπρόεδρος έχουν ενημερωθεί για τα λεγόμενα ρωσικά πριμ», στηλιτεύοντας την «ανακρίβεια του δημοσιεύματος» των NYT, στο οποίο αναφέρεται το ακριβώς αντίθετο, χωρίς να εξετάσει το εάν αληθεύει η πληροφορία για τη ρωσική «επικήρυξη» αμερικανών και δυτικών στρατιωτικών που επιχειρούσαν στο Αφγανιστάν. Από την πλευρά τους, τόσο η Ρωσία όσο και οι Ταλιμπάν διέψευσαν με έντονο τρόπο το δημοσίευμα χθες Σάββατο, με τη Μόσχα να κάνει λόγο για «ανοησίες» των «υπευθύνων προπαγάνδας των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών».

Σύμφωνα με αμερικανικές πηγές που επικαλέστηκαν χωρίς να τις κατονομάσουν οι Τάιμς, η υπηρεσία κατασκοπείας του ρωσικού στρατού (GRU) μοίραζε διακριτικά χρήματα σε ισλαμιστές μαχητές και κακοποιούς «προσκείμενους» στους Ταλιμπάν για να σκοτώνουν στρατιώτες των ΗΠΑ ή κρατών μελών του NATO στο Αφγανιστάν. «Αυτές οι αβάσιμες πληροφορίες από μη κατονομαζόμενες πηγές που αναφέρουν πως η Μόσχα βρισκόταν πίσω από τον θάνατο αμερικανών στρατιωτών στο Αφγανιστάν είχαν αποτέλεσμα να γίνουν ήδη άμεσες απειλές κατά τη ζωής υπαλλήλων των ρωσικών πρεσβειών στην Ουάσινγκτον και στο Λονδίνο», επισήμανε η ρωσική πρεσβεία στις ΗΠΑ.

Intel just reported to me that they did not find this info credible, and therefore did not report it to me or @VP. Possibly another fabricated Russia Hoax, maybe by the Fake News @nytimesbooks, wanting to make Republicans look bad!!! https://t.co/cowOmP7T1S

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 29, 2020