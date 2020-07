Ένας 28χρονος μιγάς βρέθηκε δολοφονημένος στα τέλη Ιουνίου στη Δανία. Λίγο μετά τη δολοφονία του η αστυνομία συνέλαβε δύο υπόπτους. Ένας από αυτούς είναι γνωστός για τη συμμετοχή του σε ρατσιστικούς κύκλους, ενώ στο πόδι του έχει κάνει τατουάζ μία σβάστικα. Ως δράστες φέρονται δύο αδέλφια, 23 και 25 χρονών που γνώριζαν τον 28χρονο.

Η εισαγγελία απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο η ανθρωποκτονία να έχε ρατσιστικά κίνητρα. «Το έγκλημα ήταν αποτέλεσμα μιας προσωπικής διαφοράς (μεταξύ του θύματος και των δραστών). Δεν υπάρχει ρατσιστικό κίνητρο», δήλωσε η εισαγγελέας Μπέντε Πέντερσον Λουντ, που έχει αναλάβει την υπόθεση. Δεν εξήγησε, ωστόσο, τους λόγους για τους οποίους απέκλεισε το ρατσιστικό κίνητρο, επικαλούμενη το απόρρητο της έρευνας. «Δεν κλείσαμε τα μάτια απέναντι σε αυτήν την πιθανότητα, όμως είναι απίθανο», κατέληξε.

Το 28χρονο θύμα βρέθηκε νεκρό τα ξημερώματα της 23ης Ιουνίου σε ένα δάσος, στο γραφικό νησί Μπόρνχολμ, στα ανατολικά της Κοπεγχάγης. Στο νησί βρέθηκε για να επισκεφθεί τη μητέρα του. Πήγε σε ένα πάρτυ και αργότερα προσκλήθηκε για μία μπύρα στο δάσος, δήλωσε η μητέρα του σε τοπική εφημερίδα. Το επόμενο πρωί το σώμα του βρέθηκε ακρωτηριασμένο. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο το κεφάλι του ήταν διαλυμένο μετά από πολλαπλά χτυπήματα που είχε δεχτεί με ξύλινο δοκάρι. Ήταν μαχαιρωμένος και είχε πατηθεί από ένα γόνατο στο λαιμό του, όπως ακριβώς και ο Τζορτζ Φλόιντ. Η αστυνομία και οι δικαστικές αρχές έχουν αποσυνδέσει όμως κάθε σχέση που μπορεί να είχε η δολοφονία του μιγά στη Δανία με αυτή του Τζορτζ Φλοίντ.

Οι φερόμενοι ως δράστες δήλωσαν ένοχοι για επίθεση, όχι όμως και για φόνο. Στο κατηγορητήριο αναφέρεται ότι μαχαίρωσαν το θύμα στο πρόσωπο και το σώμα. Ο ένας από αυτούς έχει τατουάζ μία σβάστικα και τις λέξεις «λευκή υπεροχή» στο πόδι του. Σύμφωνα με ακτιβιστική ομάδα έχει εκφράσει τη στήριξη του στο δανέζικο ακροδεξιό κόμμα, Stram Kurs, ενώ πρόσφατα είχε δηλώσει τη στήριξη του και στο «White Lives Matter» στη σελίδα του στο Facebook.

A Black man, Phillip Mbuji Johansen, was killed in Denmark by men with Nazi tattoo, but authorities say it wasn’t racist https://t.co/93VAjnwGF3

— Black History Heroes (@HistoryHeroes) July 3, 2020