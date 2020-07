Τα περισσότερα θύματα, έχασαν τη ζωή τους από καταστροφή σε οίκο ευγηρίας, στην πόλη Κούμα ενώ άλλα δύο άτομα σκοτώθηκαν από κατολίσθηση, στην πόλη Τσουνάγκι. Πολλοί είναι οι αγνοούμενοι. Το πρακτορείο Kyodo κάνει λόγο για βροχοπτώσεις “άνευ προηγουμένου” που έχουν προκαλέσει κατολισθήσεις και τρομερές καταστροφές, με επίκεντρο το νησί Κιούσου, στα νοτιοδυτικά. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, καθώς υπερχείλισε ποταμός στην επαρχία Κουμαμότο. Ο πρωθυπουργός Σίνζο Άμπε, διέταξε 10.000 στρατιώτες να μεταβούν στις πληγείσες περιοχές για να προσφέρουν βοήθεια, καθώς οι υπηρεσίες διάσωσης αδυνατούσαν να ανταποκριθούν στις εκκλήσεις για βοήθεια και στις έκτακτες ανάγκες.

Η χώρα βρίσκεται σε “ύψιστο συναγερμό” γιατί οι βροχοπτώσεις αναμένονται να διαρκέσουν όλη την Κυριακή, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Κάτοικος της πόλης Ασικίτα στο Κουμαμότο δήλωσε πως ξύπνησε στις τέσσερις το ξημέρωμα, από τον ήχο ορμητικής βροχής. “Είδα μεγάλα δέντρα και τμήματα από ολόκληρα σπίτια να παρασύρονται από τα νερά και τα άκουσα να προσκρούουν. Ο αέρας είναι γεμάτος από την μυρωδιά υγραερίου και από τις μυρωδιές των αποχετεύσεων” δήλωσε η 32χρονη Χαρούκα Γιαμάντα. Οι φωτογραφίες είναι εντυπωσιακές, ειδικά αυτές που είναι τραβηγμένες από μεγάλο ύψος, γιατί δείχνουν μία τεράστια σε έκταση καταστροφή, με ολόκληρα τμήματα γης σκεπασμένα με νερό.

Η μετεωρολογική υπηρεσία έχει εκδώσει πρόβλεψη για καταιγίδες της υψηλότερης έντασης. Ενόψει του νέου κύματος κακοκαιρίας, που αναμένεται να πλήξει την νοτιοδυτική Ιαπωνία υπάρχει προειδοποίηση για απομάκρυνση 75.000 ανθρώπων από τα σπίτια τους, με την συνδρομή του στρατού και των τοπικών αρχών. Στην πορεία της καταιγίδας, θεωρείται πως βρίσκονται 200.000 άνθρωποι.

