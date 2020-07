Ομάδα οπλισμένων διαδηλωτών, στην πλειονότητά τους Αφροαμερικανοί, έκαναν χθες πορεία στο Στόουν Μάουντεν Παρκ κοντά στην Ατλάντα της Τζόρτζια, ζητώντας να αφαιρεθεί το γιγάντιο σκαλιστό μνημείο της Συνομοσπονδίας που βρίσκεται στο σημείο αυτό και το οποίο ακτιβιστές πολιτικών δικαιωμάτων θεωρούν ότι είναι μνημείο προς τον ρατσισμό.

Πλάνα από την πορεία που έγινε την Ημέρα της Ανεξαρτησίας, τα οποία αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνουν πλήθος διαδηλωτών, ντυμένοι στα μαύρα -πολλοί εξ αυτών με στρατιωτικού τύπου ρούχα και όλοι τους με μαντήλια στο πρόσωπο- να κάνουν ήσυχα πορεία σε δρόμο παραπλεύρως του πάρκου. Όλοι τους κουβαλούσαν τουφέκια, συμπεριλαμβανομένων όπλων στρατιωτικού τύπου, και κάποιοι είχαν ριγμένες στον ώμο τους ζώνες πυρομαχικών. Αν και οι περισσότεροι από τους διαδηλωτές φαίνεται ότι ήταν Αφροαμερικανοί, ωστόσο στην πορεία συμμετείχαν άνδρες και γυναίκες διαφόρων φυλών.

Σε ένα βίντεο φαίνεται ο επικεφαλής των διαδηλωτών, η ταυτότητα του οποίου δεν έχει εξακριβωθεί, να φωνάζει σε μεγάφωνο προκαλώντας τους υπέρμαχους της ανωτερότητας της λευκής φυλής, οι οποίοι ιστορικά χρησιμοποιούσαν το Στόουν Μάουντεν ως σημείο για τις δικές τους συγκεντρώσεις. «Δεν βλέπω παραστρατιωτικές οργανώσεις λευκών», είπε. «Εμείς είμαστε εδώ. Εσείς… πού είστε; Είστε σπίτι σας. Πάμε».

Ο Τζον Μπάνκχεντ, εκπρόσωπος της Οργάνωσης για το Μνημείου στο Στόουν Μάουντεν, είπε ότι η πορεία ήταν ειρηνική και οι διαδηλωτές συντεταγμένοι.

Στην Βαλτιμόρη, διαδηλωτές γκρέμισαν το άγαλμα του Χριστόφορου Κολόμβου, το έσυραν στο λιμάνι της πόλης και το πέταξαν στο νερό την ώρα που ήταν εξέλιξη θέαμα με πυροτεχνήματα. Ο Λέστερ Ντέιβις, εκπρόσωπος του δημάρχου (προσκείμενου στους Δημοκρατικούς) Μπέρναρντ Γιανγκ, δήλωσε πως η διαμαρτυρία ήταν στο πλαίσιο της “επαναξιολόγησης που γίνεται πανεθνικά και παγκόσμια για κάποια από αυτά τα μνημεία και τα αγάλματα που ίσως αντιπροσωπεύουν διαφορετικά πράγματα για κάθε άνθρωπο”. Το κυρίαρχο ιστορικό “αφήγημα” λέει πως ο Κολόμβος “ανακάλυψε” την Αμερική, ωστόσο η άφιξη των Ευρωπαίων στην ήπειρο, σηματοδότησε την έναρξη ανελέητης σφαγής και λεηλασίας σε βάρος των αυτοχθόνων – που έφτασε μέχρι ουσιαστικά την εξαφάνισή τους.

