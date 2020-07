Αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα μετέδωσαν πλάνα στα οποία εικονίζεται πυκνός γκρίζος καπνός να υψώνεται από το USS Bonhomme Richard, δεμένο στην αποβάθρα της βάσης του στο Σαν Ντιέγκο για συντήρηση.Έκρηξη σημειώθηκε με σκάφος αμφίβιας επίθεσης του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού ελλιμενισμένο σε ναυτική βάση στην Καλιφόρνια, από την οποία τουλάχιστον 21 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Γύρω από το πλοίο, μήκους 257 μέτρων, πυροσβεστικά σκάφη χρησιμοποιούσαν αντλίες νερού. Η έκρηξη, η αιτία της οποίας παραμένει άγνωστη, έγινε ενώ πάνω στο σκάφος βρίσκονταν 160 ναύτες και αξιωματικοί. Σύμφωνα με το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό, 17 μέλη του πληρώματος του σκάφους και τέσσερις πολίτες τραυματίστηκαν ελαφρά και διακομίστηκαν σε νοσοκομείο. Πολλοί πυροσβέστες εξάλλου υπέστησαν εγκαύματα ή εισέπνευσαν καπνό, σύμφωνα με πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Όλα τα μέλη του πληρώματος που βρίσκονταν πάνω στο πλοίο — στη θάλασσα φθάνουν ως και τα 1.000 — έχουν πλέον εγκαταλείψει το σκάφος, διευκρίνισε το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό.

11 sailors were being treated for injuries after a fire and explosion aboard the U.S.S. Bonhomme Richard at the U.S. Naval base in San Diego, a Navy spokesman said https://t.co/umoPspLNCb pic.twitter.com/8dQHWuDTsx

— The New York Times (@nytimes) July 12, 2020