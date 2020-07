Την ώρα που η Ελλάδα απ΄ ότι φαίνεται έχει συρθεί σ΄ ένα διάλογο με την Τουρκία -η μυστική τιμερής στο Βερολίνο αυτό δείχνει- η Άγκυρα προχωρά ακάθεκτη στην υλοποίηση των σχεδιασμών της. Με NAVTEX, ανακοίνωσε γεώτρηση από το ΓΙΑΒΟΥΖ στα νοτιοδυτικά της Κύπρου. Η NAVTEX και ο χάρτης. Αναμένονται οι αντιδράσει από Λευκωσία και Αθήνα

NAVTEX 0950/20

TURNHOS N/W : 0950/20

MEDITERRANEAN SEA

1. DRILLING OPERATIONS, BY YAVUZ, ERTUGRUL BEY, OSMAN BEY AND ORHAN BEY BETWEEN 18 JUL-18 AUG 20 IN AREA BOUNDED BY;

34 06.13 N – 031 45.73 E

34 06.13 N – 031 57.80 E

33 56.18 N – 031 57.80 E

33 56.18 N – 031 45.73 E

WIDE BERTH REQUESTED.

2. ALL VESSELS ARE STRONGLY ADVISED NOT TO ENTER TO THIS AREA.

3. CANCEL THIS MESSAGE 182059Z AUG 20.

Η Τουρκία επαναλαμβάνει το περσινό σενάριο παρά τις Ευρωπαϊκές κυρώσεις

Η Navtex είναι μια επανάληψη των τουρκικών προκλήσεων που είχε προβεί περίπου την ίδια περίοδο, τον Ιούλιο του 2019. Θυμίζουμε ότι τότε υπήρξαν άμεσα μέτρα κατά της Τουρκίας από την Ευρωπαϊκή ένωση, με πρωτοβουλία της Κύπρου κάτι που φαίνεται ότι δεν πτοεί τον Ταγίπ Ερντογάν στο να επαναλάβει και φέτος τις Γεωτρήσεις. Αυτή την στιγμή με απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον Νοέμβριο του 2019 υπάρχει η δυνατότητα επιβολής κυρώσεων κατά προσώπων ή οντοτήτων που ευθύνονται για τις παράνομες δραστηριότητες γεώτρησης για υδρογονάνθρακες στην Ανατολική Μεσόγειο ή εμπλέκονται σε αυτές περιλαμβάνει το πλαίσιο περιοριστικών μέτρων κατά της Τουρκίας, που υιοθέτησε το Συμβούλιο των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ, σε συνέχεια της απόφασης που ελήφθη κατά τη Σύνοδο Κορυφής του Οκτωβρίου.

Οι κυρώσεις θα συνίστανται στην «απαγόρευση της μετάβασης των προσώπων στην ΕΕ και στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των προσώπων και των οντοτήτων. Επιπλέον, θα απαγορεύεται σε πρόσωπα και οντότητες της ΕΕ να θέτουν κεφάλαια στη διάθεση όσων περιλαμβάνονται στους καταλόγους των κυρώσεων».

Όπως αναφέρει το Συμβούλιο στην ανακοίνωσή του, του Νοεμβρίου του 2019, το πλαίσιο για περιοριστικά μέτρα καθιστά δυνατόν να τεθούν υπό καθεστώς κυρώσεων:

1. πρόσωπα ή οντότητες που ευθύνονται για δραστηριότητες γεώτρησης σχετιζόμενες με δραστηριότητες έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων για τις οποίες δεν έχει δοθεί άδεια από την Κύπρο εντός των χωρικών της υδάτων, της αποκλειστικής οικονομικής της ζώνης (ΑΟΖ) ή της υφαλοκρηπίδας της. Στις εν λόγω δραστηριότητες γεώτρησης περιλαμβάνονται, όπου η ΑΟΖ ή η υφαλοκρηπίδα δεν έχουν οριοθετηθεί σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, δραστηριότητες που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο ή να εμποδίσουν την επίτευξη σχετικής συμφωνίας οριοθέτησης·

2. πρόσωπα ή οντότητες που παρέχουν οικονομική, τεχνική ή υλική στήριξη στις προαναφερόμενες δραστηριότητες γεώτρησης·

3. συνδεόμενα με τα ανωτέρω πρόσωπα ή οντότητες.

«Η σημερινή απόφαση είναι άμεσο επακόλουθο των συμπερασμάτων που ενέκρινε το Συμβούλιο στις 14 Οκτωβρίου 2019 και τα οποία επικυρώθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 17 και 18 Οκτωβρίου 2019, όταν η ΕΕ επιβεβαίωσε την πλήρη αλληλεγγύη της προς την Κύπρο όσον αφορά τον σεβασμό της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και κάλεσε την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να υποβάλουν προτάσεις σχετικά με πλαίσιο για περιοριστικά μέτρα», καταλήγει η ανακοίνωση του Συμβουλίου.