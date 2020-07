Την απόλυτη καταδίκη του για την παράνομη navtex που εξέδωσε η Τουρκία στην κυπριακή ΑΟΖ, εξέφρασε ο Νίκος Αναστασιάδης. «Δεν έχω παρά να καταδικάσω βεβαίως ανάλογη ενέργεια, αλλά είναι κάτι που θα διαβιβαστεί κατά το διήμερο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σχετικά με τις ενέργειες και τις δράσεις μιας χώρας που παραγνωρίζει και διεθνές δίκαιο και ευρωπαϊκές αρχές και αξίες», είπε χαρακτηριστικά. Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, μετά την επετειακή συνεδρία της Βουλής των Αντιπροσώπων για τις μαύρες επετείους του πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας συμπλήρωσε ότι «είναι ένα ισχυρό μήνυμα προς την Ευρώπη, τι εννοούν [σ.σ. η Τουρκία] όταν λένε ότι επιδιώκουν τάχα διάλογο και ότι τάχα προσπαθούν με κάθε τρόπο να είναι σύννομοι με το διεθνές δίκαιο.

Ερωτηθείς για τη συνάντηση που είχε σήμερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου 2020, με την ειδική αντιπρόσωπο του γγ των ΗΕ στην Κύπρο, Ελίζαμπεθ Σπέχαρ, ο κ. Αναστασιάδης είπε ότι «αυτό που κατά τη συνάντηση διημείφθη ήταν κάποιες παρατηρήσεις που έχουμε όσον αφορά την έκθεση του γγ. Ταυτόχρονα και κάποιες επισημάνσεις όσον αφορά την αναγκαία αντικειμενικότητα που επιβάλλεται να διακρίνει τη διεθνή κοινότητα και ιδιαίτερα την ειρηνευτική δύναμη».

Τουρκική NAVTEX για γεωτρήσεις του Yavuz νοτιοδυτικά της Κύπρου από 18 Ιουλίου

Δεν πέρασαν τρεις ημέρες από την προκλητική μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί και η Τουρκία φαίνεται να συνεχίζει ακάθεκτη τις παραβιάσεις, αυτή τη φορά εκδίδοντας Navtex για γεωτρήσεις νοτιοδυτικά της Κύπρου. Δείτε τη NAVTEX και τον χάρτη:

NAVTEX 0950/20

TURNHOS N/W : 0950/20

MEDITERRANEAN SEA

1. DRILLING OPERATIONS, BY YAVUZ, ERTUGRUL BEY, OSMAN BEY AND ORHAN BEY BETWEEN 18 JUL-18 AUG 20 IN AREA BOUNDED BY;

34 06.13 N – 031 45.73 E

34 06.13 N – 031 57.80 E

33 56.18 N – 031 57.80 E

33 56.18 N – 031 45.73 E

WIDE BERTH REQUESTED.

2. ALL VESSELS ARE STRONGLY ADVISED NOT TO ENTER TO THIS AREA.

3. CANCEL THIS MESSAGE 182059Z AUG 20.

Η Navtex είναι μια επανάληψη των τουρκικών προκλήσεων που είχε προβεί περίπου την ίδια περίοδο, τον Ιούλιο του 2019. Θυμίζουμε ότι τότε υπήρξαν άμεσα μέτρα κατά της Τουρκίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με πρωτοβουλία της Κύπρου, κάτι που φαίνεται ότι δεν πτοεί τον Ταγίπ Ερντογάν στο να επαναλάβει και φέτος τις γεωτρήσεις.