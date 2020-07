Για ακόμη μία φορά ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έστησε ένα ανατριχιαστικό και ανεκδιήγητο σόου μπροστά από την Αγιά Σοφιά για να τιμήσει την επέτειο του αποτυχημένου πραξικοπήματος εναντίον του που είχε γίνει στις 15 Ιουλίου 2016. Όπως θα δείτε, νέοι και νέες ντυμένοι με κόκκινες μπλούζες και μαύρα παντελόνια εκτέλεσαν μια ολόκληρη χορογραφία μπροστά από την Αγιά Σοφιά, όχι τυχαία φυσικά σε ένα άκρως επικά σκηνοθετημένο βίντεο που σε κάθε ευκαιρία έκανε ζουμ στο μνημείο που πλέον γίνεται τζαμί.

Οι χορευτές έκαναν σχηματισμούς δημιουργώντας συνθήματα όπως «Νίκη της Δημοκρατίας» αλλά και το σύμβολο της τουρκικής σημαίας που είναι η λευκή ημισέληνος με το αστέρι. Την ώρα της χορογραφίας ακουγόταν μουσική σαν αυτές που ακούγονται όταν στήνονται τα σόου για την επέτειο από την Άλωση της Κωνσταντινούπολης. Προπαγάνδα και με συνθήματα από την προεκλογική του εκστρατεία όπως το «Ένα έθνος», χωρίς όριο και με νοήματα για όσους την παρακολουθούσαν.

LIVE: Choreographic performance in front of Istanbul’s Hagia Sophia to commemorate Turkey’s #July15 defeated coup https://t.co/QujSQvmtNP

— PresserWatch (@PresserWatch) July 15, 2020