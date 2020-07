Την απογοήτευσή του για τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί εξέφρασε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο. Ωστόσο, ο ίδιος απέφευγε να τοποθετηθεί για πιθανές κυρώσεις της χώρας του σε βάρος της Τουρκίας. «Όσον αφορά την Αγία Σοφία είμαστε απογοητευμένοι από την απόφαση της τουρκικής κυβέρνησης. Δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω πάνω σε αυτό», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο, απαντώντας σε ερώτηση για το αν η Ουάσιγκτον σκοπεύει να επιβάλει κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας για τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί.

Υπενθυμίζεται ότι την απογοήτευσή του για την απόφαση της τουρκικής κυβέρνησης να μετατρέψει την Αγία Σοφία σε τζαμί είχε εκφράσει και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ. «Είμαστε απογοητευμένοι από την απόφαση της Τουρκικής κυβέρνησης να αλλάξει το καθεστώς της Αγίας Σοφίας» είχε δηλώσει η εκπρόσωπός του, Μόργκαν Ορτάγκους. «Κατανοούμε ότι η τουρκική κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στη διατήρηση της πρόσβασης στην Αγία Σοφία για όλους τους επισκέπτες και ανυπομονούμε να ακούσουμε τα σχέδιά της για να διασφαλίσει ότι θα παραμείνει προσβάσιμη χωρίς εμπόδια σε όλους», τόνισε χαρακτηριστικά.

Όπως είχε εξηγήσει η εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, η Αγία Σοφία είναι ένα σημαντικό μέρος από τις «ιστορικές τοποθεσίες της Κωνσταντινούπολης» που συμπεριλαμβάνονται στα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, σε αναγνώριση της πλούσιας πολυπολιτισμικής της ιστορίας.

Μάλιστα, χτες, Τρίτη ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε επικοινωνία με τον Τούρκο ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και το ζήτημα αυτό, σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά δεν αναφέρθηκε. Αντιθέτως, οι δύο ηγέτες μίλησαν για την ανάγκη επίλυσης των περιφερειακών θεμάτων μέσω διαπραγματεύσεων καθώς και για συνεργασία των δύο χωρών στη Λιβύη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου: «O πρόεδρος Τραμπ και ο πρόεδρος Ερντογάν συζήτησαν θετικά εμπορικά ζητήματα μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Τουρκίας και υπογράμμισαν την πεποίθησή μας (των ΗΠΑ) για την ανάγκη επίλυσης των περιφερειακών θεμάτων μέσω διαπραγματεύσεων».

Σόου μπροστά από την Αγιά Σοφιά έστησε ο Τούρκος πρόεδρος για να τιμήσει την επέτειο του αποτυχημένου πραξικοπήματος εναντίον του που είχε γίνει στις 15 Ιουλίου 2016. Όπως θα δείτε, νέοι και νέες ντυμένοι με κόκκινες μπλούζες και μαύρα παντελόνια εκτέλεσαν μια ολόκληρη χορογραφία μπροστά από την Αγιά Σοφιά, όχι τυχαία φυσικά σε ένα άκρως επικά σκηνοθετημένο βίντεο που σε κάθε ευκαιρία έκανε ζουμ στο μνημείο που πλέον γίνεται τζαμί.

LIVE: Choreographic performance in front of Istanbul’s Hagia Sophia to commemorate Turkey’s #July15 defeated coup https://t.co/QujSQvmtNP

— PresserWatch (@PresserWatch) July 15, 2020