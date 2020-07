Πιο συγκεκριμένα, ο Μπάρεντ Λέιτς έγραψε: «Κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου υπήρξε σύντομο μήνυμα για τις σχέσεις με την Τουρκία από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Νίκο Αναστασιάδη».

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, πρότεινε πενταμερή συνάντηση για την Τουρκία στο περιθώριο της Συνόδου. Σε αυτή την πενταμερή συνάντηση, εφόσον γίνει, θα συμμετάσχουν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Εμανουέλ Μακρόν, η Ανγκελα Μέρκελ, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο ίδιος ο Μισέλ.

Ηδη, μάλιστα, φέρεται να έχει γίνει μια προκαταρκτική συζήτηση, όμως δεν έχει οριστικοποιηθεί η συνάντηση, ούτε αν θα γίνει αυτή σήμερα ή αύριο, καθώς η Σύνοδος Κορυφής αναμένεται να ολοκληρωθεί το Σάββατο. Την Πέμπτη, ο κ. Μητσοτάκης έθεσε το θέμα της τουρκικής προκλητικότητας και στη Σύνοδο του ΕΛΚ, όπου αναφέρθηκε στη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, λέγοντας πως η απόφαση της κυβέρνησης Ερντογάν είναι ενδεικτική του πώς «αντιμετωπίζει η Τουρκία τις διεθνείς συμφωνίες, τον αλληλοσεβασμό και τον διαθρησκειακό διάλογο».

