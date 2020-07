Τη σύγκληση έκτακτης σύσκεψης για τις ευρωτουρκικές σχέσεις να αποφάσισαν οι ευρωπαίοι ηγέτες. Κυπριακά ΜΜΕ μεταδίδουν ότι οι ευρωπαίοι ηγέτες μετά από εισήγηση του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, και σε συνέχεια των παρεμβάσεων του Κυριάκου Μητσοτάκη και του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Αναστασιάδη αποφάσισαν ομόφωνα τη σύγκληση της έκτακτης συνεδρίας. Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι -σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο της Κύπρου Κυριάκος Κούσιο– τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου συμφώνησαν για την πραγματοποίηση έκτακτης συνόδου με αντικείμενο την Τουρκία τον Σεπτέμβριο, μετά από πρόταση του Προέδρου Σαρλ Μισέλ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με τον κύπριο πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη ενημέρωσαν τους υπόλοιπους ηγέτες, στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής, για τις ενέργειες του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με την Ελλάδα να διεκδικεί κατάλογο με ευρωπαϊκές κυρώσεις κατά της Άγκυρας. Σύμφωνα με ενημέρωση κυβερνητικού αξιωματούχου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε ξεκάθαρες επιλογές για αυστηρές κυρώσεις έναντι της Τουρκίας. Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι ο πρωθυπουργός τόνισε ότι δεν γίνεται η Τουρκία να παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα δύο κρατών μελών και να μην υπάρχει ισχυρή αντίδραση.

Επιπλέον, έθιξε το ζήτημα της μετατροπής της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, υπογραμμίζοντας ότι είναι ενδεικτικό για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τις διεθνείς συμφωνίες, τον αλληλοσεβασμό και τον διαθρησκειακό διάλογο. Τέλος, ζήτησε να συζητηθεί αναλυτικά η σχέση ΕΕ- Τουρκίας στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Την ανάγκη για συμφωνία τόνισε ο πρωθυπουργός Κυρ. Μητσοτάκης, προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής, υπογραμμίζοντας ότι «οι πολίτες μας δεν περιμένουν τίποτα λιγότερο από εμάς».

«Τους τελευταίους τρεις μήνες διανύσαμε ένα μακρύ δρόμο για να φτάσουμε σε μια φιλόδοξη απάντηση στην κρίση του COVID19. Δεν υπάρχει απολύτως κανένας λόγος να μην έχουμε συμφωνία σ’ αυτή τη σύνοδο. Αυτό που βρίσκεται σε κίνδυνο είναι οι αρχές της ευρωπαϊκής ενότητας και της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Δεν πρέπει να χάσουμε τη μεγάλη εικόνα και η μεγάλη εικόνα είναι ότι βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τη μεγαλύτερη οικονομική ύφεση από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ίσως ορισμένοι συμβιβασμοί είναι απαραίτητοι αλλά πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι πετυχαίνουμε μια φιλόδοξη λύση, γιατί οι πολίτες μας δεν περιμένουν τίποτα λιγότερο από εμάς», ανέφερε συγκεκριμένα ο κ. Μητσοτάκης.

