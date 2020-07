Ένθερμος υποστηρικτής της χρήσης μάσκας δηλώνει πλέον ο Ντόναλντ Τραμπ με την Αμερική να αναρωτιέται τι πραγματικά συμβαίνει στον μυαλό του αμερικάνου προέδρου… Ύστερα από πλήθος διφορούμενων δηλώσεων σχετικά με τη χρήση μάσκας, αλλά και την επιμονή του να μη φορά προστατευτική μάσκα, πλέον σημειώνει πως η χρήση μάσκας είναι πατριωτικό καθήκον ώστε να περιοριστεί η πανδημία του κορονοϊού.

Οι αντίπαλοί του μιλούν για επικοινωνιακό τρικ, στην προσπάθειά του να ανεβάσει τη δημοτικότητά του. Ο ίδιος έστειλε το δικό του μήνυμα στη μάχη κατά του κορονοϊού, μιλώντας για τον «αόρατο κινεζικό ιό»: «Είμαστε ενωμένοι στην προσπάθεια να νικήσουμε τον αόρατο κινεζικό ιό. Πολλοί άνθρωποι λένε ότι είναι πατριωτικό να φοράτε μάσκα όταν είναι αδύνατο να κρατήσετε κοινωνική αποστασιοποίηση. Και κανείς δεν είναι περισσότερο πατριώτης από όσο εγώ». Μάλιστα, έσπευσε να ανεβάσει και φωτογραφία που απεικονίζεται ο ίδιος να φορά μάσκα.

We are United in our effort to defeat the Invisible China Virus, and many people say that it is Patriotic to wear a face mask when you can’t socially distance. There is nobody more Patriotic than me, your favorite President! pic.twitter.com/iQOd1whktN

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 20, 2020