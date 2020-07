Νέες προκλητικές δηλώσεις έκανε ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, πραγματοποιώντας απολογισμό για τα δύο χρόνια διακυβέρνησης. Την ώρα που στο Αιγαίο σήμανε συναγερμός για την NAVTEX με την οποία αναγγέλθηκαν «σεισμικές έρευνες» μέσα στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, ο Ερντογάν είπε: «Έχουμε αποδείξει μέχρι σήμερα ότι δεν εποφθαλμιούμε εδάφη και κυριαρχία κανενός, ειδικά επί των φυσικών πηγών ενέργειας. Παρά τις ανηθικότητες που αντιμετωπίζουμε, εμείς δεν θα αλλάξουμε την κατεύθυνση που μας έχει υποδείξει η πίστη και η ιστορία μας».

Ο Τούρκος πρόεδρος επισήμανε ότι «θα συνεχίσουμε ως μία χώρα που διεκδικεί τα δικαιώματά της, χωρίς να σφετερίζεται το δικαίωμα κανενός». Αναφερόμενος, ωστόσο, στο άνοιγμα της Αγίας Σοφίας ως τζαμί και την πρώτη προσευχή που θα γίνει εκεί, ο Ερντογάν δήλωσε: «Το άνοιγμα της Αγίας Σοφίας ως τζαμί, σύμφωνα με την εντολή του Μωάμεθ του Πορθητή, είναι αποτέλεσμα της αντίληψης περί ευημερίας του έθνους και του πώς θα κερδίσουμε την καρδιά του έθνους μας. Δεν ξεχάσαμε ποτέ ότι στόχος μας είναι να αναπτύξουμε τη χώρα και να κερδίσουμε την καρδιά του έθνους».

Τουρκική NAVTEX

Νωρίτερα, η Τουρκία εξέδωσε NAVTEX για σεισμικές έρευνες στον θαλάσσιο χώρο νότια της Ρόδου και του Καστελόριζου στην ανατολική Μεσόγειο από σήμερα 21 Ιουλίου μέχρι τις 2 Αυγούστου. Μάλιστα στην περιοχή πλέει ήδη το ερευνητικό πλοίο Oruc Reis. Επίσης, η γείτονα προχώρησε σε υπερπτήσεις στο σύμπλεγμα της Μεγίστης. Λίγο πριν τις 14:30 ζεύγος τουρκικών F-16 πέταξε δύο φορές πάνω από το ελληνικό σύμπλεγμα ,σε ύψος 12.500 και 29.000 ποδών αντίστοιχα.

TURNHOS N/W : 0977/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 21-07-2020 11:23)

TURNHOS N/W : 0977/20

MEDITERRANEAN SEA

1.SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇ REİS, ATAMAN AND CENGİZ HAN BETWEEN 21 JUL-02 AUG 20 IN AREA BOUNDED BY;

33 55.22 N – 027 59.83 E

34 58.25 N – 030 31.50 E

34 18.18 N – 030 54.52 E

34 17.03 N – 030 06.12 E

33 49.13 N – 030 06.38 E

33 40.95 N – 028 46.62 E

33 47.37 N – 028 20.27 E

33 52.98 N – 027 59.97 E

Σύμφωνα με πηγές από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι σε ετοιμότητα και παρακολουθούν τις τουρκικές κινήσεις.

Τιρκουάζ χαλιά στην Αγία Σοφία για την προσευχή της 24ης Ιουλίου

Σύμφωνα με εικόνες που δόθηκαν στη δημοσιότητα, φαίνεται πως έχουν καλυφθεί ήδη με κουρτίνες τα μοναδικά ψηφιδωτά και οι τοιχογραφίες της Αγίας Σοφίας, ενώ πλέον τοποθετούνται και τιρκουάζ χαλιά σε μεγάλο μέρος του δαπέδου. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η επιλογή του χαλιού είναι προσωπική επιλογή του προέδρου Ερντογάν, ο οποίος πρόσφατα δήλωσε ότι «η απελευθέρωση της Αγίας Σοφίας» ήταν το μεγαλύτερο όνειρό του ως νέος.

Σύμφωνα με όσα υποστήριξε στη Yeni Safak ο επικεφαλής του εργοστασίου που κατασκευάζει τα χαλιά που θα στρωθούν στο δάπεδο της Αγίας Σοφίας, αυτά θα έχουν συνολικό εμβαδόν 4.000 τ.μ., εκ των οποίων τα 2.000 τ.μ. είναι έτοιμα. Τα χαλιά έχουν βάρος 5 κιλών ανά τετραγωνικό μέτρο και πάχος 16 χιλιοστών, ενώ είναι κατασκευασμένα από φυσικό μαλλί ζώων που εκτρέφονται αποκλειστικά στην Τουρκία.

