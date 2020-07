Παρά τη θύελλα αντιδράσεων από πολιτικούς και θρησκευτικούς ηγέτες σε όλο τον κόσμο, στην Κωνσταντινούπολη όλα είναι έτοιμα για την πρώτη μουσουλμανική προσευχή της Παρασκευής 24 Ιουλίου 2020 στην Αγία Σοφία, στο μνημείο της παγκόσμιας πολιτισμικής και θρησκευτικής κληρονομιάς, το οποίο είναι γεμάτο συμβολισμούς, γεγονότα και μύθους τόσο για την Ανατολή όσο και για τη Δύση. Είναι η πρώτη φορά που θα συμβεί κάτι τέτοιο από το 1934 και το διάταγμα της κυβέρνησης του Κεμάλ Ατατούρκ, με το οποίο το βυζαντινό μνημείο είχε μετατραπεί σε μουσείο. Πυρετώδεις ήταν τα τελευταία 24ωρα οι εργασίες για τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να επισκέπτεται εκ νέου τον ναό την Πέμπτη 23 Ιουλίου 2020, προκειμένου να πραγματοποιήσει αυτοψία.

Τουρκικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για «ιστορική ημέρα». Σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα «Hurriyet», ο Ερντογάν ενημερώθηκε για την πορεία των εργασιών, λίγες ώρες πριν τη «φιέστα» του και την πραγματοποίηση της πρώτης μουσουλμανικής προσευχής. Μάλιστα, ο πρόεδρος της Τουρκίας ανάρτησε ένα βίντεο 5:36 λεπτών στο οποίο ακούγεται ένα τραγούδι σε 9 γλώσσες λαών με μουσουλμανικό πληθυσμό, μεταξύ άλλων Σουαχίλι, μπενγκάλι, αραβικά, αλβανικά, βοσνιακά, αφγανικά, κιργιζιανά, τούρκικα αλλά και… κουρδικά. Το τραγούδι καλεί τους Ισλαμιστές να συσπειρωθούν και θα προσευχηθούν όλοι μαζί.

Acoustic tests with the recitation of Quran at Hagia Sophia.

You can see parts of interior work done in the end pic.twitter.com/Hcsbf6anDc

