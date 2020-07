Σε νέες προκλητικές δηλώσεις προχώρησε σήμερα ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προειδοποιώντας ότι δεν θα επιτρέψει σε κανέναν “να απλώσει χέρι” στα συμφέροντα της Τουρκίας. Ανέφερε δε χαρακτηριστικά «ή βγείτε στο πεδίο ή αν δεν έχετε τέτοιο σκοπό, τότε αρχίστε το συντομότερο διαπραγματεύσεις». Μια μέρα μετά το σόου που έστησε στην Αγιά Σοφία για την πρώτη προσευχή μετά την μετατροπή της σε τζαμί, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν – σε εγκαίνια αυτοκινητόδρομου στην Αμάσεια – μίλησε σε απειλητικό τόνο και είπε ότι η Τουρκία δεν έχει βλέψεις στο έδαφος και τους φυσικούς πόρους κανενός αλλά «δεν επιτρέπουμε σε κανένα να απλώσει χέρι στα συμφέροντά μας και το δίκαιό μας».

Δήλωσε δε ότι «τις τελευταίες μέρες, οι χώρες που κάνουν θόρυβο, ξέρουμε ότι ο σκοπός τους δεν είναι η Αγία Σοφία ή η Ανατολική Μεσόγειος, αλλά η ύπαρξη του τουρκικού λαού και των μουσουλμάνων σε αυτή την γεωγραφία» και πρόσθεσε ότι «όσοι έχουν ρητορική και συμπεριφέρονται εναντίον της χώρας μας με τρόπο που δεν συνάδει με την πολιτική, την διπλωματία, την καλή πρόθεση και με την λογική, τους προειδοποιώ ξεκάθαρα, αν λαμβάνεται υπόψη το τίμημα που έχουμε πληρώσει, ορίστε, βγείτε στο πεδίο. Αν δεν έχετε τέτοιο σκοπό, τότε το συντομότερο αρχίστε τις διαπραγματεύσεις».

Η νέα παρέμβαση του Τούρκου Προέδρου έρχεται στον απόηχο της πρόσφατης τουρκικής Navtex για σεισμικές έρευνες σε θαλάσσια περιοχή ανοικτά του Καστελλόριζου και εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Την έναρξη των σεισμικών ερευνών του Oruc Reis ανακοίνωσε το απόγευμα του Σαββάτου η τουρκική πρεσβεία στην Ουάσιγκτον. «Το τουρκικό πλοίο Oruc Reis άρχισε σεισμικές έρευνες εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας στην ανατολική Μεσόγειο», αναφέρει η ανάρτηση.

Turkish vessel #OruçReis started seismic researches within Turkey’s continental shelf in the Eastern Mediterranean. #Turkey exercises its sovereign rights and jurisdiction stemming from international law over its continental shelf. pic.twitter.com/JpTUTMmrkR

