Εκτεταμένα επεισόδια με βίαιες συγκρούσεις και έναν άνθρωπο νεκρό στο κέντρο του Όστιν στο Τέξας ανακοίνωσαν οι αρχές κατά την διάρκεια διαδηλώσεων διαμαρτυρίας του κινήματος Black Lives Matter. Η αστυνομία του Όστιν και η υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της πόλης επιβεβαίωσαν με ανάρτησή τους στο Twitter ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε, χωρίς ωστόσο να δώσουν άλλες πληροφορίες ενώ ήδη στο διαδίκτυο κυκλοφορούν βίντεο που ακούγονται πυροβολισμοί.

Shots are fired during a protest in downtown Austin with at least one person hospitalized in critical condition. pic.twitter.com/XyfhMLUlAz

— Alex Salvi (@alexsalvinews) July 26, 2020