Μεσόγειος Ναυάγιο: Η οργάνωση είχε κάνει λόγο για δύο πλοία που βρίσκονται σε κίνδυνο, τα οποία μεταφέρουν 140 άτομα. Το ένα από αυτά (με πάνω από εξήντα άτομα μέσα, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες) έχει χάσει τη μηχανή του και βάζει νερά. “Η κατάσταση είναι κρίσιμη, οι αρχές της Μάλτας και της Ιταλίας έχουν ενημερωθεί αλλά δεν απαντούν. Μία άλλη βάρκα με 45 άτομα βρίσκεται στην περιοχή Σαρ της Μάλτας, ούτε σε αυτή την περίπτωση οι αρχές απαντούν στις εκκλήσεις για βοήθεια”. Από το πρώτο πλοίο, επιβάτες φώναζαν “πεθαίνουμε”. “Λένε πως δεν μπορούν να βγάλουν το νερό από το σκάφος γιατί είναι υπερφορτωμένο. Φωνάζουν ‘πεθαίνουμε'”, γράφει η οργάνωση στο Twitter. Οι άνθρωποι της οργάνωσης λένε πως κοντά (στα είκοσι μίλια) βρίσκεται ένα εμπορικό πλοίο, που μπορεί να παρέμβει για να τους σώσει αν λάβει εντολή. Προσθέτουν όμως πως οι αρχές της Μάλτας, δεν δίνουν εντολή, ούτε τους απαντούν.

The situation is critical! People onboard report to us that the boat is full of water and that some have started jumping in the water! Do these lives not matter? Europe don’t watch them drown!

