Μεγάλες πυρκαγιές στην Πορτογαλία: Η φωτιά με επίκεντρο την περιοχή Ουλέιρους, στα κεντρικά της χώρας, μαίνεται από χθες το απόγευμα και ενδεικτικό της έκτασης είναι πως για την κατάσβεση επιχειρούν πάνω από 700 πυροσβέστες. Το έργο τους δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή. Σήμερα η φωτιά επεκτάθηκε και σε γειτονικές περιοχές και μαίνεται ανεξέλεγκτη. Πολλοί άνθρωποι χρειάστηκε να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους προσωρινά, καθώς κινδύνεψαν. Ο Λούις Μπέλουτ Κόστα, διοικητής από την περιοχή Καστέλου Μπράνκου, όπου βρίσκονται οι πληγέντες δήμοι, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι αρκετά σπίτια κινδυνεύουν καθώς η πυρκαγιά μαίνεται κοντά σε απομονωμένα χωριά. “Υπήρχαν σπίτια που επλήγησαν από τις φλόγες”, τόνισε και πρόσθεσε ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για να εκτιμηθεί πόσος χρόνος θα απαιτηθεί για να τεθεί υπό έλεγχο η πυρκαγιά. “Οι άνθρωποι απομακρύνθηκαν μεν, αλλά οι περισσότεροι έχουν ήδη επιστρέψει στα σπίτια τους” πρόσθεσε.

Νεαρός πυροσβέστης έχασε τη ζωή του

Ένας 21χρονος πυροσβέστης βρήκε τον θάνατο σε δυστύχημα με το υπηρεσιακό του όχημα το βράδυ του Σαββάτου, ενώ επιχειρούσε στην κατάσβεση πυρκαγιάς και έξι άλλοι συνάδελφοί του τραυματίστηκαν. Σε δήλωσή του ο πρωθυπουργός, Αντόνιο Κόστα, ανέφερε: “Θα ήθελα να στείλω ένα μήνυμα αλληλεγγύης, ενθάρρυνσης και ευχαριστώ στους πυροσβέστες για το έργο που επιτελούν για την Πορτογαλία και για όλους μας”.

Foi com tristeza que recebi a notícia do falecimento de Diogo Dias, bombeiro voluntário da corporação de Proença-a-Nova, no decurso de um acidente de viação nas operações de combate a um incêndio na região de Oleiros. Aos bombeiros feridos nesse acidente desejo rápidas melhoras.

