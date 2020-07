«Βυθίζονται» οι διπλωματικές σχέσεις μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ με το κλείσιμο, και επίσημα, του αμερικανικού προξενείο στην κινεζική πόλη Τσενγκντού με την υποστολή της αμερικανικής σημαίας.

Η αμερικανική σημαία υπεστάλη σήμερα το πρωί από τον ιστό στο κτήριο όπου έδρευε μέχρι τώρα το προξενείο των ΗΠΑ στην Τσενγκντού, τρεις ημέρες αφότου διατάχθηκε το κλείσιμό του από την κυβέρνηση της Κίνας.

Την υποστολή της σημαίας μάλιστα κατέγραψαν οι κάμερες της κινεζικής κρατικής τηλεόρασης, ενώ έγινε με την παρουσία ισχυρών δυνάμεων και πλήθους κόσμου.

In video: The US Consulate General at #Chengdu lowered the #US national flag at 6:18 am on Monday morning. (Video: CCTV) pic.twitter.com/9MtGIgb1Wo

— People’s Daily, China (@PDChina) July 27, 2020