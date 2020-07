Σε πλήρη εξέλιξη είναι η μάχη για την παραγωγή εμβολίου κατά του κορονοϊού, την ώρα που ο πλανήτης μετρά καθημερινά χιλιάδες νέα κρούσματα του ιού. Ανώνυμες πηγές που επικαλείται η εφημερίδα The Financial Times, αποκαλύπτουν ότι η Moderna Inc σχεδιάζει να τιμολογήσει το εμβόλιό της κατά του κορονοϊού μεταξύ 50 και 60 δολαρίων ανά διπλή δόση εμβολίου, με την τιμή αυτή να είναι τουλάχιστον κατά 11 δολάρια ακριβότερη από το εμβόλιο των Pfizer Inc και BioNTech. Η προτεινόμενη τιμή διπλής δόσης του εμβολίου από τη Moderna προς τις κυβερνήσεις είναι αυξημένη συγκρινόμενη με την τιμή των 39 δολαρίων ανά διπλή δόση του εμβολίου της Pfizer Inc και της γερμανικής BioNTech, όπως προβλέπει η συμφωνία μεταξύ των δύο εταιρειών και της αμερικανικής κυβέρνησης.

Αναλυτές της αγοράς φαρμάκων δήλωσαν ότι η συμφωνία της Pfizer και της BioNTech, οικονομικού ύψους 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την κάλυψη 50 εκατομμυρίων ασθενών, η οποία συναρτάται με την τελική έγκριση του προϊόντος, είναι πιθανό να πιέσει και άλλους παραγωγούς εμβολίων κατά του κορονοϊού να καθορίσουν παρόμοια επίπεδα τιμών. Εξάλλου, οι αμερικανικές εταιρείες Pfizer, Merck και Moderna είχαν διαμηνύσει κατά τη διάρκεια ακρόασης για το θέμα στο Κογκρέσο των ΗΠΑ, ότι δεν θα πουλήσουν σε τιμή κόστους τα εμβόλια που θα παρασκευάσουν. Αναφέρθηκε, ειδικότερα, πως οι συμφωνίες που έχουν υπογράψει με την αμερικανική κυβέρνηση ή με άλλες χώρες, δεν περιλάμβαναν όρους σχετικούς με την ανώτατη τιμή του πιθανού εμβολίου τους. (διαβάστε αναλυτικά)

Παράλληλα, στις 22 Ιουλίου, ο Μάικ Ράιαν, επικεφαλής του προγράμματος εκτάκτων υγειονομικών καταστάσεων στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), είχε δηλώσει ότι οι ερευνητές σημειώνουν μεν «ικανοποιητική πρόοδο» στην ανάπτυξη εμβολίων κατά της COVID-19, αλλά η πρώτη χρήση αυτών των εμβολίων δεν μπορεί να αναμένεται πριν από τις αρχές του 2021. «Ο ΠΟΥ εργάζεται σκληρά για να εξασφαλίσει τη δίκαιη διανομή των εμβολίων, αλλά εν τω μεταξύ είναι σημαντικό να καταστείλει την εξάπλωση του κορονοϊού», πρόσθεσε.

«Σημειώνουμε ικανοποιητική πρόοδο», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Ράιαν, επισημαίνοντας ότι πολλά εμβόλια βρίσκονται τώρα στο τρίτο στάδιο των δοκιμών και κανένα δεν έχει αποτύχει μέχρι στιγμής, όσον αφορά την ασφάλεια ή την ικανότητα δημιουργίας ανοσοαπόκρισης. «Ρεαλιστικά θα είναι το πρώτο μέρος της επόμενης χρονιάς προτού αρχίσουμε να βλέπουμε ανθρώπους να εμβολιάζονται», τόνισε σε μια δημόσια εκδήλωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Ο ΠΟΥ εργάζεται για να επεκτείνει την πρόσβαση σε πιθανά εμβόλια και να βοηθήσει στην αύξηση της παραγωγικής ικανότητας», συμπλήρωσε. «Και πρέπει να είμαστε δίκαιοι σε αυτό, επειδή αυτό είναι ένα παγκόσμιο αγαθό. Τα εμβόλια για αυτήν τη πανδημία δεν είναι για τους πλούσιους, δεν είναι για τους φτωχούς, είναι για όλους», είπε.