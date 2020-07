Σύμβαση με την φαρμακευτική εταιρεία Gilead υπέγραψε η Κομισιόν για την εξασφάλιση δόσεων θεραπείας του Veklury, όπως ονομάζει η εταιρεία τη ρεμδεσιβίρη, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Από τις αρχές Αυγούστου και μετά και προκειμένου να καλυφθούν οι άμεσες ανάγκες, οι παρτίδες του Veklury θα διατίθενται στα κράτη μέλη και στο Ηνωμένο Βασίλειο, με το συντονισμό και την υποστήριξη της Κομισιόν, αναφέρει η ανακοίνωση. Σημειώνει, δε, ότι το μέσο στήριξης έκτακτης ανάγκης της Επιτροπής θα χρηματοδοτήσει τη σύμβαση, συνολικής αξίας 63 εκατομμυρίων ευρώ.

Αυτό θα εξασφαλίσει τη θεραπεία περίπου 30.000 ασθενών που παρουσιάζουν σοβαρά συμπτώματα COVID-19 και θα βοηθήσει στην κάλυψη των τρεχουσών αναγκών τους επόμενους μήνες, διασφαλίζοντας παράλληλα μια δίκαιη κατανομή σε επίπεδο ΕΕ. Η Στέλλα Κυριακίδου, Επίτροπος για την Υγεία και την Ασφάλεια των Τροφίμων, ανέφερε ότι «η Επιτροπή θα βάλει όλες της τις δυνάμεις για να διασφαλίσει την πρόσβαση σε ασφαλείς και αποτελεσματικές θεραπείες, ενώ στηρίζει την δημιουργία εμβολίου κατά του κορονοϊού».

Yesterday, we signed a contract with the pharmaceutical company Gilead to secure treatment doses of Remdesivir.

It will allow the delivery of treatments from early August for thousands of patients affected by #coronavirus. #StrongerTogether@DanaSpinant pic.twitter.com/J4S93tSz7g

— European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) July 29, 2020