Σε μια ακόμη επικοινωνιακή κίνηση προχώρησε η Άγκυρα, στο πλαίσιο των προκλήσεων της σε Αιγαίο, Μεσόγειο και κυπριακή ΑΟΖ. Τουρκικά Μέσα Ενημέρωσης μεταδίδουν πως ο Τούρκος υπουργός Άμυνας, Χουλουσί Ακάρ, μετέβη στην Αδριανούπολη μαζί με στελέχη της Τουρκικής Διοίκησης Ένοπλων Δυνάμεων για επιθεωρήσεις στα τουρκικά στρατεύματα, στα σύνορα Ελλάδας – Βουλγαρίας. Όπως αναφέρει το Anadolu, ο κ. Ακάρ, μαζί με τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου, στρατηγό Γιασάρ Γκιουλέρ, τον Διοικητή Ουμίτ Ντουντάρ και τον Διοικητή των Εναερίων Δυνάμεων της Τουρκίας, Χασάν Κουσουκακγιούζ και τον Ναύαρχο Αντνάν Οζμπάλ πραγματοποιούν επιθεώρηση και έρευνες.

Μάλιστα, το δίκτυο EHA NEWS έχει αναρτήσει και φωτογραφίες από την άφιξη του Ακάρ μαζί με ανώτατα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων στο σημείο. ​Σύμφωνα πάντα με το Anadolu, τον Ακάρ και τους αρχηγούς των τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων, υποδέχτηκαν στηn 54η Διοίκηση Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία Πεζικού που είναι αρμόδια για τη φύλαξη των συνόρων, ο Διοικητής Εκρέμ Τσενάλπ, ο Διοικητής της 1ης Τουρκικής Στρατιάς (με έδρα την Κωνσταντινούπολη) Στρατηγός Μούσα Αβσεβέρ και άλλοι αξιωματούχοι.

BREAKING: #Turkish Defence Minister Akar and TAF Commanders arrive at the border with #Greece to inspect troops. pic.twitter.com/GoyVgJDBmi

BREAKING: #Turkish Defence Minister Akar and Commanders of the Turkish Armed Forces have arrived at the border with #Greece to inspect troops in the area. pic.twitter.com/ojhGRAFbA9

— EHA News (@eha_news) July 30, 2020