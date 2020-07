Το Instagram έχει κατακλυστεί από χιλιάδες ασπρόμαυρες φωτογραφίες γυναικών, οι οποίες συνοδεύονται από τα hashtags #ChallengeAccepted και #WomenSupportingWomen. Ανάμεσα τους είναι και δεκάδες διάσημες, όπως η Tζένιφερ Λόπεζ, η Μαράια Κάρεϊ, η Ντέμυ Μουρ, η Βικτόρια Μπέκαμ και πολλές άλλες. Πολλοί ίσως σκεφτούν πως πρόκειται για άλλη μία «διαδικτυακή πρόκληση», όπως τόσες και τόσες άλλες που γίνονται viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μετά από λίγο καιρό ξεχνιούνται.

Από τις αναρτήσεις φαίνεται ότι το μήνυμα που προωθεί η εκστρατεία είναι η γυναίκεια αλληλεγγύη και ενδυνάμωση. Πίσω όμως από την εκστρατεία υπάρχει κάτι ακόμα πιο βαθύ. Aν και δεν είναι ξεκάθαρο πως ξεκίνησε αυτή η εκστρατεία, πήρε ακόμη μεγαλύτερη προβολή όταν χρήστες από την Τουρκία έλαβαν μέρος για να δώσουν φωνή στις γυναίκες που δολοφονούνται καθημερινά στη χώρα τους.

«Η Τουρκία είναι μία από τις πρώτες χώρες στις γυναικοκτονίες. Μόνο το 2019 είχαμε 500 καταγεγραμμένες. Δυστυχώς πολλές δεν έχουν καταγραφεί και δεν μπορούμε να ξέρουμε τον πραγματικό αριθμό. Μόνο αυτήν την εβδομάδα, είχαμε πολλές δολοφονίες γυναικών. Η κυβέρνηση και το σύστημα δικαιοσύνης δεν κάνουν τίποτα για να αποτρέψουν αυτά τα εγκλήματα. Συνήθως οι δολοφόνοι δεν κατηγορούνται και γλιτώνουν με ένα χαστούκι στον καρπό».

«Σαν να μην φτάνει αυτό, η κυβέρνησή μας προσπαθεί να καταργήσει πολλά κομμάτια της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης που αφορούν στην προστασία των γυναικών ενάντια στην ενδοοικογενειακή βία. Δεν είναι δηλαδή ότι δεν προσπαθούν να το αποτρέψουν, αλλά προσπαθούν να νομιμοποιήσουν τη βία. Οι Τούρκοι ξυπνούν κάθε μέρα για να δουν μία ασπρόμαυρη φωτογραφία γυναίκας που έχει δολοφονηθεί. Στην τηλεόραση, στις εφημερίδες και στο Instagram».

«Αυτό το challenge ξεκίνησε ως ένας τρόπος για να δοθεί φωνή στις γυναίκες. Για να δείξουν αλληλεγγύη σε εκείνες που χάθηκαν. Για να δείξουν ότι αυτή η φωτογραφία θα μπορούσε να είναι η επόμενη δική τους. Έχω δει πολλές γυναίκες να ανεβάζουν τις δικές τους και ενώ ξέρω ότι δεν έχουν κακή πρόθεση, είναι σημαντικό να ξέρουν γιατί το κάνουν και τι σημαίνει», εξηγεί ο λογαριασμός Beelzeboobz από την Κωνσταντινούπολη.

Στο Instagram έχουν αναρτηθεί ήδη σχεδόν 6 εκατομμύρια φωτογραφίες, ενώ η καμπάνια εξαπλώνεται στο Facebook και στο Twitter. Στην εκστρατεία συμμετείχαν μερικές από τις πιο δημοφιλείς ηθοποιούς στην Τουρκία, όπως οι Beren Saat, Hazal Kaya and Serenay Sarikaya, καθώς και μία από τις πιο σημαντικές επιχειρηματίες η Umit Boyner.

«Μεγαλώνουμε από νεαρή ηλικία φοβισμένες μόνο και μόνο επειδή είμαστε κορίτσια», σχολίασε μία χρήστης,

«Στην Τουρκία, ξυπνάμε καθημερινά και βλέπουμε ειδήσεις για γυναίκες που δολοφονούνται είτε από σύζυγο, φίλο, κάποιον που τις παρακολουθεί ή κάποιον τελείως ξένο» είπε μια άλλη γυναίκα. «Μια ασπρόμαυρη φωτογραφία συνοδεύεται συνήθως από λεπτομέρειες φρικτών ειδήσεων. Οποιαδήποτε από εμάς θα μπορούσε να είναι αυτή η γυναίκα. Γι ‘αυτό δεχόμαστε την πρόκληση έως ότου η τουρκική κυβέρνηση λάβει τα απαιτούμενα μέτρα», πρόσθεσε.

Γυναίκες από την Τουρκία χρησιμοποίησαν επίσης το hashtag #IstanbulSozlesmesiYasatir (Η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης βοηθά τις γυναίκες να παραμείνουν ζωντανές), διαμαρτυρόμενες για πιθανά απόσυρση από την συμφωνία, που σχεδιάζει η κυβέρνηση.

Κάποιες από τις διάσημες που συμμετείχαν στην καμπάνια, όπως η Τζέσικα Μπιέλ, η Εύα Γκρίν και η Κριστίνα Αγκιλέρα, εξέφρασαν την στήριξη τους χρησιμοποιώντας το τουρκικό hastag σχετικά με τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Μάλιστα η Εύα Γκριν έκανε ιδιαίτερη μνεία στη γυναικοκτονία της 27χρονης φοιτήτριας Πινάρ Γκιουλτεκίν, που βρέθηκε πριν από λίγες μέρες άγρια δολοφονημένη από τον πρώην σύντροφο της.

Στις 16 Ιουλίου ο πρώην σύντροφος της ζήτησε από την 27χρονη φοιτήτρια να τον ακολουθήσει στο εξοχικό του. Εκεί την χτύπησε και την άφησε λιπόθυμη στο έδαφος. Στη συνέχεια τη δολοφόνησε όταν εκείνη ήταν χωρίς τις αισθήσεις της. Ο 32χρονος μετέφερε το σώμα της σε δασική περιοχή και αφού το κάλυψε με τσιμέντο, το έκαψε μέσα σε έναν κάδο απορριμάτων.

Αρχικά ο δράστης, δεν παραδέχτηκε ότι είχε διαπράξει το φόνο. Ωστόσο υπέπεσε σε αντιφάσεις και ομολόγησε όταν οι αρχές του έδειξαν βίντεο από κάμερες ασφαλείας στο οποίο φαινόταν να αγοράζει δύο μπουκάλια με βενζίνη από βενζινάδικο. Στην ομολογία του είπε ότι αρχικά την χτύπησε επειδή αρνήθηκε να τα ξαναβρούν και τη δολοφόνησε όταν ήταν λιπόθυμη.

