Πέθανε η Κόνι Καλπ: Την ανακοίνωση έκανε το νοσοκομείο του Κλίβελαντ όπου είχε νοσηλευθεί. “Αποτελούσε έμπνευση για όλους μας” έγραψαν στο Twitter, μεταδίδοντας την είδηση του θανάτου. Η γυναίκα, είχε πυροβοληθεί στο πρόσωπο από τον σύζυγό της, που προσπάθησε να την σκοτώσει πριν στρέψει το όπλο του εναντίον του. Επιβίωσε και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης επτά ετών. Η Καλπ υποβλήθηκε στην επέμβαση τον Δεκέμβριο 2008. Η μεταμόσχευση έγινε στο 80% του προσώπου της και η επέμβαση κράτησε 22 ώρες. Ο δρ. Φρανκ Παπέι, ο επικεφαλής του τμήματος Δερματολογίας και Αισθητικής Χειρουργικής της Cleveland Clinic, έγραψε πως ήταν ο άνθρωπος με την μεγαλύτερη επιβίωση μετά από μεταμόσχευση προσώπου. Η αιτία θανάτου δεν έχει γίνει γνωστή, ωστόσο έγινε γνωστό από ΜΜΕ πως νοσηλευόταν εδώ και αρκετές ημέρες.

We are saddened by the loss of Connie Culp, the first face transplant recipient in the U.S.

She was an inspiration to all of us at Cleveland Clinic. pic.twitter.com/gvuJCzf7Jd

— ClevelandClinicNews (@CleClinicNews) July 31, 2020