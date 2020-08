Τουλάχιστον δέκα είναι οι νεκροί από την πολύ ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στο λιμάνι της Βηρυτού, σύμφωνα με ιατρικές πηγές και τις υπηρεσίες εθνικής ασφάλειας του Λιβάνου. Νωρίτερα, το τηλεοπτικό δίκτυο Al Arabiya έκανε λόγο για έξι νεκρούς. Στην περιοχή έχουν σπεύσει ελικόπτερα που βοηθούν στην κατάσβεση της φωτιάς που εκδηλώθηκε μετά την έκρηξη. Ο κυβερνήτης της Βηρυτού χαρακτήρισε την έκρηξη «εθνική καταστροφή, παρόμοια με τη Χιροσίμα».

Υπάρχουν αναφορές για πολλούς τραυματίες, με δεκάδες ασθενοφόρα να κατευθύνονται στην περιοχή, ενώ έχουν διαπιστωθεί εκτεταμένες ζημιές στο κέντρο της πρωτεύουσας του Λιβάνου. Το υπουργείο Υγείας επιβεβαίωσε ότι υπάρχει «πολύ μεγάλος αριθμός τραυματιών» και εκτεταμένες υλικές ζημιές, σύμφωνα με το τηλεοπτικό κανάλι LBC TV.

Ο Αμπούντ είπε ότι έχει χαθεί η επικοινωνία με μια ομάδα πυροσβεστών που είχε σπεύσει στο σημείο της καταστροφής. «Μια ομάδα 10 ανθρώπων έφτασε στο σημείο. Αυτό που συνέβη είναι παρόμοιο με αυτό που έγινε στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι. Έφτασαν εκεί και εξαφανίστηκαν. Είναι εθνική καταστροφή για τον Λίβανο. Δεν ξέρουμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε αυτό», πρόσθεσε.

Περισσότερες από 30 ομάδες διασωστών βοηθούν τους τραυματίες, μετέδωσε το πρακτορείο NNA, επικαλούμενο πηγές του Ερυθρού Σταυρού. Η ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στις 17.11, τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδας). Είχε προηγηθεί μια μικρότερης ισχύος και πέντε λεπτά αργότερα αναδύθηκε μαύρος και λευκός καπνός. Μετά την έκρηξη, μια στήλη κόκκινου καπνού υψώθηκε στον ουρανό. «Αισθάνθηκα σαν να γινόταν σεισμός και μετά, ακολούθησε η τεράστια ανάφλεξη και τα τζάμια έσπασαν.

Ήταν πιο ισχυρή έκρηξη από εκείνη που σκότωσε τον (πρώην πρωθυπουργό) Ραφίκ Χαρίρι το 2005», είπε μια Λιβανέζα κάτοικος στο κέντρο της πόλης. Ο επικεφαλής της υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας του Λιβάνου διαβεβαίωσε ότι οι εκρήξεις έγιναν σε μια περιοχή όπου φυλάσσονται άκρως εκρηκτικές ουσίες, όχι όμως εκρηκτικές ύλες.

أضرار كبيرة جراء الإنفجار الضخم الذي وقع في مرفأ #بيروت pic.twitter.com/twcapzklBR — وكالة شهاب (@ShehabAgency) August 4, 2020

Όπως αναφέρεται από διεθνή μέσα, η δεύτερη έκρηξη έγινε κοντά στην κατοικία του γιου του πρώην πρωθυπουργού του Λιβάνου, Χαρίρι, ο οποίος είχε δολοφονηθεί από έκρηξη σε παγιδευμένο αυτοκίνητο, η αποδόθηκε στη Χεζμπολά. Η απόφαση του δικαστηρίου κατά των τεσσάρων κατηγορουμένων αναμένεται εντός της εβδομάδας.

A Powerful explosion has occured in Beirut. It’s not yet clear what caused the blast. #Beirut pic.twitter.com/h7ayT5DKdK — Sputnik Insight (@Sputnik_Insight) August 4, 2020

The moment when the second explosion happened at a warehouse for firecrackers near the port in #Beirut today. pic.twitter.com/ZCbkoOz155 — ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ZaidBenjamin5) August 4, 2020

Αξίζει να σημειωθεί πως μεταξύ των κτιρίων που υπέστησαν ζημίες και τα γραφεία της εφημερίδας Daily Star.

BREAKING: Massive explosion in Beirut. Footage from the daily star office now in Lebanon pic.twitter.com/2uBsKP5wCH — Ghada Alsharif (@GhadaaSharif) August 4, 2020

Τι λέει αυτόπτης μάρτυρας

«Είδα μια πύρινη σφαίρα και καπνό να υψώνεται πάνω από τη Βηρυτό. Οι άνθρωποι ούρλιαζαν και έτρεχαν, αιμόφυρτοι. Μπαλκόνια έπεσαν από τα κτίρια. Τα τζάμια στα πολυόροφα κτίρια έσπασαν και έπεσαν στον δρόμο», είπε ένας αυτόπτης μάρτυρας.

Έγινε αισθητή μέχρι την Κύπρο

Η έκρηξη στη Βυρηττό ήταν τόσο ισχυρή που ακούστηκε μέχρι την Κύπρο όπως μεταδίδει το sigmalive. Τα μέσα ενημέρωσης στο Λίβανο έδειξαν εικόνες από ανθρώπους εγκλωβισμένους κάτω από συντρίμμια. Κάποιοι ήταν καλυμμένοι με αίμα. Προς το παρόν δεν έχει διευκρινιστεί τι προκάλεσε τις εκρήξεις.

«Τα κτίρια τρέμουν», έγραψε στο Twitter ένας κάτοικος της πόλης, προσθέτοντας ότι «έσπασαν όλα τα τζάμια» του διαμερίσματός του.

Παράκληση όπως όλοι οι Κύπριοι που βρίσκονται στο Λίβανο επικοινωνήσουν με το Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων ή την πρεσβεία της Κύπρου στο Λίβανο, απευθύνει ο υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης. Με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, ο κ. Χριστοδουλίδης αναφέρει: «Όλοι οι Κύπριοι που βρίσκονται στο Λίβανο παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με το Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων του ΥΠΕΞ στο τηλ. 99660129 ή με την πρεσβεία μας στο Λίβανο στο τηλ. +9613572139, για σκοπούς άμεσης συνδρομής ή σε περίπτωση ανάγκης».

فيديو آخر – لحظة حدوث انفجار ضخم في مرفأ #بيروت pic.twitter.com/C62srAfTnx — وكالة شهاب (@ShehabAgency) August 4, 2020

Footage from the massive explosion in Beirut Port, Lebanon pic.twitter.com/bdvzrS05Qf — Beirut Today (@bey_today) August 4, 2020

بیروت بی‌شباهت به منطقه جنگی نیست، با تعداد نامشخصی کشته و ویرانی #Beirut https://t.co/oBVCKiKKtu — A.K (@KarimiAzade) August 4, 2020

Ο εκκωφαντικός θόρυβος ακούστηκε σε πολλούς τομείς της πρωτεύουσας. Τζάμια καταστημάτων και σπιτιών έσπασαν σε ακτίνα πολλών χιλιομέτρων. Το πρακτορείο Reuters ανέφερε ότι κατέρρευσαν μπαλκόνια.

Οι αναφορές στον Λίβανο και οι πρώτες εκτιμήσεις

Σύμφωνα με το δημόσιο ειδησεογραφικό πρακτορείο NNA του Λιβάνου η έκρηξη έγινε στην περιοχή του λιμανιού, όπου υπάρχουν αποθήκες πυρομαχικών. Δεν είναι σαφές προς το παρόν τι προκάλεσε την έκρηξη και τι είδους εκρηκτικά φυλάσσονταν σε αυτές τις αποθήκες.

Smoke can be seen billowing from the port area of #Lebanon’s #Beirut from a possible explosion, according to multiple reports.https://t.co/IB8kyus4cq pic.twitter.com/DVx2JYorQP — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 4, 2020

Άλλος μάρτυρας είπε ότι είδε πυκνό γκρίζο καπνό κοντά στην περιοχή του λιμανιού και μετά άκουσε μια έκρηξη και είδε φλόγες και μαύρο καπνό. «Όλα τα παράθυρα στο κέντρο της πόλης έσπασαν (…) Επικρατεί απόλυτο χάος», είπε.

Το λιμάνι έχει αποκλειστεί από τις δυνάμεις ασφαλείας, που επιτρέπουν να περάσουν μόνο τα μέλη της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας, τα ασθενοφόρα και πυροσβεστικά οχήματα. Στους δημοσιογράφους έχει απαγορευτεί η πρόσβαση. Γύρω από το λιμάνι, η καταστροφή φαίνεται να είναι ολική. Στις εικόνες που μεταδίδουν τα τοπικά τηλεοπτικά κανάλι, διακρίνονται άνθρωποι εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια, καλυμμένοι από αίματα.

Ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου είπαν ότι είδαν πολλούς τραυματίες να περπατούν στους δρόμους που οδηγούν στα νοσοκομεία. Στη συνοικία Ασραφίεχ, τραυματίες προσπαθούσαν να φτάσουν στο νοσοκομείο Οτέλ Ντιε. Έξω από το ιατρικό κέντρο Κλεμανσό, πολλοί τραυματίες, μεταξύ των οποίων και μικρά παιδιά, περίμεναν να τους παραλάβουν οι τραυματιοφορείς.

Σχεδόν όλες οι βιτρίνες των καταστημάτων στις συνοικίες Χάμρα, Μπαντάρο και Χάζμιεχ έχουν σπάσει. Έσπασαν επίσης τα παρμπρίζ και τα παράθυρα των αυτοκινήτων. Οχήματα έχουν εγκαταλειφθεί στη μέση του δρόμου, με τους αερόσακους ανοιχτούς.

Τι λένε στο Ισραήλ για την έκρηξη

Το Ισραήλ δεν έχει καμία σχέση με τις εκρήξεις που σημειώθηκαν σήμερα στον Λίβανο, μετέδωσε η τηλεόραση του ισραηλινού κοινοβουλίου (Κνεσέτ). Λίγο νωρίτερα, κυκλοφόρησαν φήμες περί πυραυλικής επίθεσης στο λιμάνι της Βηρυτού.

Ο υπουργός Εξωτερικών Γκάμπι Ασκενάζι, μιλώντας στο τηλεοπτικό κανάλι N12, είπε ότι η έκρηξη πιθανότατα οφείλεται σε κάποιο ατύχημα που ξεκίνησε με την εκδήλωση κάποιας πυρκαγιάς.