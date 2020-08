Εικόνες αποκάλυψης και μνήμες από τον αιματηρό πολυετή εμφύλιο στη Βηρυτό, με την πρωτεύουσα του Λιβάνου να θυμίσει εμπόλεμη ζώνη μετά τη φονική έκρηξη που συγκλόνισε το απόγευμα της Τρίτης 4 Αυγούστου 2020 το λιμάνι της πόλης, προκαλώντας τον θάνατο δεκάδων μέχρι στιγμής ανθρώπων και τον τραυματισμό χιλιάδων. Την ίδια στιγμή, πολλοί άνθρωποι παραμένουν παγιδευμένοι στα ερείπια, ενώ τα νοσοκομεία της πρωτεύουσας βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Η έκρηξη σημειώθηκε σε αποθήκες πυρομαχικών στο λιμάνι και έγινε αισθητή και στην Κύπρο. Αμέσως μετά την έκρηξη στη Βηρυτό, έντονη είναι η διεθνής κινητοποίηση που παρατηρείται, με πολλές χώρες – ανάμεσά τους και η Ελλάδα – να δηλώνουν έτοιμες να παράσχουν βοήθεια.

Η διοίκηση Τραμπ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις μετά τις φονικές εκρήξεις που σημειώθηκαν στη Βηρυτό, δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου Κεϊλέι ΜακΕνάνι κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες σχετικά με τα αίτια της έκρηξης. Την ίδια ώρα, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ γνωστοποίησε ότι παρακολουθεί στενά τις αναφορές σχετικά με τις εκρήξεις στη Βηρυτό και βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα να προσφέρει «κάθε πιθανή βοήθεια», είπε ένας εκπρόσωπος τύπου του αμερικανικού ΥΠΕΞ.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν έχει πληροφορίες σχετικά με τα αίτια της έκρηξης, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου που πρόσθεσε πως το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ εργάζεται στενά με τις τοπικές αρχές για να καθορίσει εάν Αμερικανοί πολίτες έχουν επηρεαστεί από το περιστατικό.

Τη συμπαράσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους πολίτες του Λιβάνου εξέφρασε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ο Σαρλ Μισέλ έγραψε στο μήνυμα που ανήρτησε στο λογαριασμό του στο Twitter: «Οι σκέψεις μου είναι στους πολίτες του Λιβάνου και στις οικογένειες των θυμάτων της τραγικής έκρηξης στη Βηρυτό» και τόνισε ότι «η ΕΕ είναι έτοιμη να παρέχει βοήθεια και στήριξη. Να είστε δυνατοί». Παράλληλα, η Γαλλία διαβεβαίωσε ότι είναι έτοιμη να βοηθήσει τον Λίβανο.

«Η Γαλλία βρίσκεται πάντα στο πλευρό του Λιβάνου και του λιβανικού λαού. Είναι έτοιμη να προσφέρει βοήθεια ανάλογα με τις ανάγκες που διατυπώνουν οι λιβανικές αρχές» ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών Ζαν Ιβ Λε Ντριάν σε ανάρτηση στο Twitter.

O πρωθυπουργός της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον, δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να παράσχει όποια βοήθεια μπορεί προς τη Βηρυτό. «Οι εικόνες και τα βίντεο από τη Βηρυτό απόψε προκαλούν σοκ» έγραψε στο Twitter ο βρετανός πρωθυπουργός. «Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι έτοιμο να παράσχει στήριξη, με όποιον τρόπο μπορεί, μεταξύ άλλων και στους Βρετανούς πολίτες που επλήγησαν» πρόσθεσε.

Το Ισραήλ δεν έχει καμία σχέση με τις εκρήξεις που σημειώθηκαν στον Λίβανο, μετέδωσε η τηλεόραση του ισραηλινού κοινοβουλίου (Κνεσέτ). Ο υπουργός Εξωτερικών Γκάμπι Ασκενάζι, μιλώντας στο τηλεοπτικό κανάλι N12, είπε ότι η έκρηξη πιθανότατα οφείλεται σε κάποιο ατύχημα που ξεκίνησε με την εκδήλωση κάποιας πυρκαγιάς. Σύμφωνα με τον ίδιο, «το Ισραήλ προσέγγισε τον Λίβανο μέσω διεθνών και διπλωματικών διαύλων και πρόσφερε στη λιβανέζικη κυβέρνηση ιατρική και ανθρωπιστική βοήθεια».

Για βοήθεια στη Βηρυτό με όποιον τρόπο χρειαστεί, έκανε λόγο ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Μοχαμάντ Τζαβάντ Ζαρίφ με ανάρτησή του στο Twitter. «Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με τον μεγάλο και δυνατό λαό του Λιβάνου. Όπως πάντα, το Ιράν είναι πλήρως προετοιμασμένο να παράσχει βοήθεια με όποιον τρόπο χρειαστεί. Μείνε δυνατός, Λίβανε» έγραψε το μήνυμα του ΥΠΕΞ του Ιράν

Το μήνυμα Αθήνας – Λευκωσίας

Έτοιμες να συνδράμουν με όλα τα διαθέσιμα μέσα τις Αρχές του Λιβάνου για την αντιμετώπιση των συνεπειών της φονικής έκρηξης στη Βηρυτό δηλώνουν Αθήνα και Λευκωσία. Με ανάρτησή του στο Twitter, στα αγγλικά, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης εκφράζει την συμπαράστασή του στο λαό του Λιβάνου, για την τραγωδία στη Βηρυτό με τη φονική έκρηξη και σημειώνει ότι «η Ελλάδα είναι έτοιμη να παράσχει οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστεί». «Εκ μέρους του ελληνικού λαού, θέλω να εκφράσω τα βαθύτατα συλλυπητήριά μου στον λαό του Λιβάνου, ειδικά στις οικογένειες που υπέστησαν απώλειες, και εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. Οι σκέψεις μας είναι μαζί σας» αναφέρει.

«Η Ελλάδα είναι έτοιμη να συνδράμει με όλα τα διαθέσιμα μέσα τις Αρχές του Λιβάνου για την αντιμετώπιση των συνεπειών της φονικής έκρηξης στη Βηρυτό», τονίζει με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, αρμόδιος για την Πολιτική Προστασία και τη Διαχείριση Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς.

Στην ίδια ανάρτηση, ο κ. Χαρδαλιάς επισημαίνει πως «παρακολουθούμε την εξέλιξη και έχουμε ήδη επικοινωνήσει με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας εκφράζοντας την ετοιμότητά μας».

Tα συλλυπητήριά του προς την κυβέρνηση και τον λαό του Λιβάνου, εξέφρασε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης. Σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, στα αγγλικά, ο Πρόεδρος Ν. Αναστασιάδης εύχεται ταχεία ανάρρωση των τραυματιών, ενώ εκφράζει την ετοιμότητα της κυπριακής κυβέρνησης να παράσχει οποιαδήποτε βοήθεια κριθεί απαραίτητη.

«Τα βαθύτατα συλλυπητήριά μου προς την κυβέρνηση και τον λαό του Λιβάνου, ιδιαίτερα προς τις οικογένειες όλων αυτών που πέθαναν στις τραγικές εκρήξεις της Βηρυτού», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος και προσθέτει: «Ευχόμαστε και προσευχόμαστε για την ταχεία ανάρρωση των τραυματιών. Είμαστε έτοιμοι να παράσχουμε οποιαδήποτε βοήθεια κριθεί απαραίτητη».

Την ετοιμότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας για όποια συνδρομή κριθεί απαραίτητη, εκφράζει στην κυβέρνηση του Λιβάνου και η Λευκωσία. «Επικοινωνήσαμε ήδη με την κυβέρνηση του Λιβάνου εκφράζοντας την ετοιμότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας για όποια συνδρομή κριθεί απαραίτητη» γράφει σε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό, στο Twitter, ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Χριστοδουλίδης. Απευθύνει παράκληση όπως όλοι οι Κύπριοι που βρίσκονται στο Λίβανο επικοινωνήσουν με το Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων ή την πρεσβεία της Κύπρου στο Λίβανο. Με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, ο κ. Χριστοδουλίδης αναφέρει: «Όλοι οι Κύπριοι που βρίσκονται στο Λίβανο παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με το Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων του ΥΠΕΞ στο τηλ. 99660129 ή με την πρεσβεία μας στο Λίβανο στο τηλ. +9613572139, για σκοπούς άμεσης συνδρομής ή σε περίπτωση ανάγκης».