Η επίτροπος υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Στέλλα Κυριακίδου, μίλησε για τις εξελίξεις στο εμβόλιο για τον κορονοϊό, κατά τη διάρκεια συνέντευξής της στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ: «Έχουμε προχωρήσει με την ευρωπαϊκή στρατηγική για τα εμβόλια όπου διαπραγματευόμαστε με ένα αριθμό φαρμακευτικών εταιρειών, στην προσπάθεια να πετύχουμε μια συνεργασία, ώστε όταν βρεθεί ένα επιτυχημένο εμβόλιο να το εξασφαλίσουμε ισότιμα για όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ.».

Διευκρίνισε, δε, ότι το πότε θα γίνει είναι πολύ δύσκολο να προβλεφθεί, ωστόσο είναι αρκετές οι φαρμακευτικές που είναι στο ξεκίνημα της φάσης 3 για το εμβόλιο και αναμένονται τα πρώτα αποτελέσματα τον Σεπτέμβριο του 2020. Όπως εξήγησε, πρέπει πρώτα να έχουμε τα αποτελέσματα για να είναι σίγουρο ότι το εμβόλιο είναι και αποτελεσματικό και ασφαλές.

«Αν όλα πάνε καλά και έχουμε ένα εμβόλιο, ίσως αρχές του 2021 να αρχίσει η παραγωγή». Ωστόσο θα χρειαστεί χρόνος μέχρι να εμβολιαστούν όλοι, επεσήμανε. Επίσης, ανέφερε πως, μέχρι στιγμής, η ρεμδεσιβίρη έχει πολύ θετικά αποτελέσματα στην αντιμετώπιση του ιού. Τέλος, τόνισε ότι είναι σημαντικό να τηρούμε τα μέτρα.

63 εκατομμύρια ευρώ στη Gilead από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Σύμβαση με την φαρμακευτική εταιρεία Gilead υπέγραψε η Κομισιόν για την εξασφάλιση δόσεων θεραπείας του Veklury, όπως ονομάζει η εταιρεία τη ρεμδεσιβίρη, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Από τις αρχές Αυγούστου και μετά και προκειμένου να καλυφθούν οι άμεσες ανάγκες, οι παρτίδες του Veklury θα διατίθενται στα κράτη μέλη και στο Ηνωμένο Βασίλειο, με το συντονισμό και την υποστήριξη της Κομισιόν, αναφέρει η ανακοίνωση. Σημειώνει, δε, ότι το μέσο στήριξης έκτακτης ανάγκης της Επιτροπής θα χρηματοδοτήσει τη σύμβαση, συνολικής αξίας 63 εκατομμυρίων ευρώ.

Αυτό θα εξασφαλίσει τη θεραπεία περίπου 30.000 ασθενών που παρουσιάζουν σοβαρά συμπτώματα COVID-19 και θα βοηθήσει στην κάλυψη των τρεχουσών αναγκών τους επόμενους μήνες, διασφαλίζοντας παράλληλα μια δίκαιη κατανομή σε επίπεδο ΕΕ. Η Στέλλα Κυριακίδου, Επίτροπος για την Υγεία και την Ασφάλεια των Τροφίμων, ανέφερε ότι «η Επιτροπή θα βάλει όλες της τις δυνάμεις για να διασφαλίσει την πρόσβαση σε ασφαλείς και αποτελεσματικές θεραπείες, ενώ στηρίζει την δημιουργία εμβολίου κατά του κορονοϊού».

Πόσο θα κοστίζουν τα εμβόλια της Pfizer, της BioNTech και της Moderna

Ανώνυμες πηγές που επικαλείται η εφημερίδα The Financial Times, αποκαλύπτουν ότι η Moderna Inc σχεδιάζει να τιμολογήσει το εμβόλιό της κατά του κορονοϊού μεταξύ 50 και 60 δολαρίων ανά διπλή δόση εμβολίου, με την τιμή αυτή να είναι τουλάχιστον κατά 11 δολάρια ακριβότερη από το εμβόλιο των Pfizer Inc και BioNTech. Η προτεινόμενη τιμή διπλής δόσης του εμβολίου από τη Moderna προς τις κυβερνήσεις είναι αυξημένη συγκρινόμενη με την τιμή των 39 δολαρίων ανά διπλή δόση του εμβολίου της Pfizer Inc και της γερμανικής BioNTech, όπως προβλέπει η συμφωνία μεταξύ των δύο εταιρειών και της αμερικανικής κυβέρνησης.

Αναλυτές της αγοράς φαρμάκων δήλωσαν ότι η συμφωνία της Pfizer και της BioNTech, οικονομικού ύψους 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την κάλυψη 50 εκατομμυρίων ασθενών, η οποία συναρτάται με την τελική έγκριση του προϊόντος, είναι πιθανό να πιέσει και άλλους παραγωγούς εμβολίων κατά του κορονοϊού να καθορίσουν παρόμοια επίπεδα τιμών. Εξάλλου, οι αμερικανικές εταιρείες Pfizer, Merck και Moderna είχαν διαμηνύσει κατά τη διάρκεια ακρόασης για το θέμα στο Κογκρέσο των ΗΠΑ, ότι δεν θα πουλήσουν σε τιμή κόστους τα εμβόλια που θα παρασκευάσουν. Αναφέρθηκε, ειδικότερα, πως οι συμφωνίες που έχουν υπογράψει με την αμερικανική κυβέρνηση ή με άλλες χώρες, δεν περιλάμβαναν όρους σχετικούς με την ανώτατη τιμή του πιθανού εμβολίου τους. (διαβάστε αναλυτικά)