Σε μια αξιοσημείωτη παρέμβαση για τον εμφύλιο πόλεμο στη Λιβύη, προχώρησε ο Λευκός Οίκος με δήλωση του Ρόμπερτ Ομπράιαν, συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το hellasjournal.com.

Μεταξύ άλλων εξαπολύει πυρά εναντίον των ξένων δυνάμεων που «εκμεταλλεύονται την σύγκρουση», φωτογραφίζοντας την Τουρκία και τη Ρωσία, χωρίς ωστόσο να τις κατονομάζει. Επιπλέον εγκαλεί όσες δυνάμεις προσπαθούν να δημιουργήσουν «μόνιμη στρατιωτική παρουσία ή με έλεγχο των πόρων που ανήκουν -όπως σημειώνεται- στο λαό της Λιβύης».

Υπογραμμίζει ότι οι δυνάμεις που ρίχνουν λάδι στη φωτιά στον εμφύλιο της Λιβύης, «υπονομεύουν στα αμερικανικά στρατηγικά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων και των εταίρων μας στην περιοχή της Μεσογείου».

“We strongly oppose foreign military involvement, including the use of mercenaries and private military contractors, by all sides..

..undermines the collective security interests of the United States and our allies and partners in the Mediterranean region” https://t.co/mZTRGvKIFE

— Geoffrey Pyatt (@USAmbPyatt) August 5, 2020