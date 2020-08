Τόνισαν ωστόσο ότι ενδέχεται να σωθούν ως και 70.000 ζωές εάν οι Αμερικανοί τηρούν τη σύσταση να φορούν μάσκες σε δημόσιους κλειστούς χώρους.

Η πρόβλεψη αυτή του Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) του πανεπιστημίου δημοσιοποιήθηκε την ώρα που μέλη της task force του Λευκού Οίκου για την αντιμετώπιση της πανδημίας προειδοποιούν πως μεγάλες πόλεις ενδέχεται να μετατραπούν σε νέες εστίες εάν δεν ληφθούν μέτρα.

«Αυτό που βλέπουμε στις ΗΠΑ μοιάζει με το τρενάκι του λούνα παρκ», σχολίασε ο Δρ. Κρίστοφερ Μάρεϊ, διευθυντής του IHME. «Φαίνεται πως ο κόσμος φοράει μάσκα και τηρεί την κοινωνική απόσταση όταν οι μολύνσεις αυξάνονται, αλλά αφού περάσει λίγος καιρός και τα κρούσματα μειωθούν, επικρατεί εφησυχασμός, μείωση της επαγρύπνησης», εξήγησε.

160.000 νεκροί

Σύμφωνα με το πανεπιστήμιο Τζον Χόπκινς, ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν πεθάνει έχει ξεπεράσει πλέον τους 160.000, ενώ οι μολύνσεις πλησιάζουν τα 4,9 εκατομμύρια. Πρόκειται για τον βαρύτερο απολογισμό της πανδημίας στον πλανήτη.

Τα κρούσματα μειώνονται σε πολιτείες που είχαν μετατραπεί σε επίκεντρο της πανδημίας, όπως η Αριζόνα, η Καλιφόρνια, η Φλόριντα και το Τέξας, αλλά αντιθέτως αυξάνονται σε Κολοράντο, Άινταχο, Κεντάκι, Μισισιπή, Μιζούρι, Οχάιο, Οκλαχόμα, Όρεγκον και Βιρτζίνια. Το Τενεσί και η Βόρεια Καρολίνα κατέγραψαν χθες ρεκόρ θανάτων εξαιτίας της COVID-19 (42 και 73, αντίστοιχα).

Η πανδημία, που αρχικά είχε επίκεντρο την πολύ πυκνοκατοικημένη πόλη της Νέας Υόρκης, έχει πλέον εξαπλωθεί απ’ άκρου σ’ άκρο των ΗΠΑ, εν μέρει λόγω των ταξιδιών αναψυχής, και ειδικοί προειδοποιούν πως αυτός είναι δείκτης ότι «έχουμε μπελάδες μπροστά μας», όπως το έθεσε ο Δρ. Άνθονι Φάουτσι μιλώντας χθες στο CNN.

Χθες Πέμπτη ο αριθμός των θανάτων εξαιτίας της COVID-19 ξεπέρασε τους 2.060, ενώ καταγράφηκαν πάνω από 58.000 νέα κρούσματα μόλυνσης σε 24 ώρες, σύμφωνα με το πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς. Το όριο των 2.000 θανάτων σε 24 ώρες εξαιτίας της COVID-19 είχε να ξεπεραστεί από την 7η Μαΐου.

Φάουτσι: «Δεν θα έχουμε διαθέσιμο εμβόλιο σε μεγάλες ποσότητες πριν τις αρχές του 2021»

Οι φαρμακευτικές εταιρείες πιθανόν θα διαθέτουν δεκάδες εκατομμύρια δόσεις εμβολίων για την πρόληψη της μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 στις αρχές του 2021, εκτίμησε χθες Τετάρτη ο Δρ. Άντονι Φάουτσι, κορυφαίος αμερικανός ειδικός για τις λοιμώδεις νόσους, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.

Η πρόβλεψη του Φάουτσι είναι αρκετά πιο συντηρητική ως προς το χρονοδιάγραμμα από ό,τι αυτές άλλων αξιωματούχων της κυβέρνησης του Ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει δεσμευτεί να δαπανήσει δισεκατομμύρια δολάρια για να αγοράσει εμβόλια εναντίον του κορωνοϊού που αναπτύσσουν εταιρείες όπως οι Johnson & Johnson, Moderna Inc, Pfizer Inc , Novavax Inc και Sanofi SA, με διάφορες προσεγγίσεις και τεχνολογίες. Ο ανοσολόγος είπε ότι δεν προτιμά κάποια. «Όλες τους μοιάζουν καλές», είπε, αλλά το θέμα είναι να αποδειχθεί η αποτελεσματικότητα και η ασφάλειά τους στις κλινικές δοκιμές.

Ο Δρ. Φάουτσι και άλλοι ειδικοί στην task force του Λευκού Οίκου για την αντιμετώπιση της πανδημίας, ανάμεσά τους και η συντονίστρια του κλιμακίου Ντέμπορα Μπερξ, επικρίνονται από τον πρόεδρο, ιδίως όταν παρουσιάζουν εικόνα πολύ λιγότερο ρόδινη από εκείνη που προβάλλει ο ίδιος σχετικά με την πορεία της πανδημίας.