Αυστηρό μήνυμα προς την Τουρκία «να σταματήσει τις απειλές και να σέβεται το διεθνές δίκαιο», έστειλε ο Ύπατος Εκπρόσωπος Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ζοζέπ Μπορέλ, απαντώντας σε ερώτηση Ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για τις παράνομες έρευνες υδρογονανθράκων και τις γεωτρήσεις από την Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο. «Η Τουρκία θα πρέπει να αποφεύγει να διατυπώνει απειλές και να προβαίνει σε ενέργειες που βλάπτουν τις σχέσεις καλής γειτονίας», τόνισε στην απάντησή του ο κ. Μπορέλ, προσθέτοντας ότι «αντιθέτως θα πρέπει να σέβεται το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του δικαίου της θάλασσας, και ιδίως την κυριαρχία όλων των κρατών μελών της ΕΕ επί των χωρικών τους υδάτων, καθώς και τα κυριαρχικά τους δικαιώματα στις θαλάσσιες ζώνες τους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δημιουργούνται από τα νησιά».

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισήμανε επίσης ότι «η ΕΕ έχει εκφράσει τη λύπη της για το γεγονός ότι η Τουρκία δεν έχει ακόμη απαντήσει στα επανειλημμένα αιτήματα της ΕΕ για παύση αυτών των δραστηριοτήτων». Παράλληλα, ο κ. Μπορέλ σε ανάρτησή του στο Twitter, τόνισε την ανάγκη αποφυγής «μονομερών ενεργειών» ενώ έκανε γνωστό ότι «στην άτυπη σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στο Βερολίνο στα τέλη Αυγούστου, οι σχέσεις με την Τουρκία θα βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη». «Οι καλές σχέσεις ΕΕ – Τουρκίας είναι προς το συμφέρον όλων. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε από κοινού τις διαφορές μέσω του διαλόγου και να αποφύγουμε μονομερείς ενέργειες», πρόσθεσε στην ανάρτησή του.

Continued exchanges with @MevlutCavusoglu on how to reverse current negative trends and find ways to strengthen our relations.

Situation in Eastern Mediterranean requires sustained de-escalation, concrete action and work in good faith, in accordance with international law. pic.twitter.com/RqqDjrEUjm

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 7, 2020