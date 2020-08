Τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 15 τραυματίστηκαν σοβαρά, όταν αεροσκάφος της εταιρείας Air India Express ξέφυγε από τον διάδρομο προσγείωσης στο αεροδρόμιο της πόλης Καλικούτ, στην Κεράλα, εν μέσω καταρρακτώδους βροχής και κόπηκε στα δύο, την Παρασκευή 7 Αυγούστου 2020, όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία. «Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι υπάρχουν τουλάχιστον 14 νεκροί. Άλλοι 15 επιβάτες έχουν τραυματιστεί σοβαρά», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Αμπντούλ Καρίμ, αξιωματικός της τοπικής αστυνομίας.

«Μας ανέφεραν ότι όλοι όσοι επέζησαν του δυστυχήματος τραυματίστηκαν», επισήμανε ένας άλλος αξιωματικός της αστυνομίας, ο Σουτζίτ Ντας, κάνοντας λόγο για «τουλάχιστον 89 ανθρώπους» που νοσηλεύονται στην Καλικούτ, στην πολιτεία Κεράλα, όπου εκτυλίχθηκε η τραγωδία. Το αεροπλάνο το οποίο εκτελούσε πτήση από το Ντουμπάι με 191 επιβαίνοντες, βγήκε από το διάδρομο προσγείωσης και η άτρακτος κόπηκε στα δυο.

#WATCH Kerala: Dubai-Kozhikode Air India flight (IX-1344) with 190 people onboard skidded during landing at Karipur Airport today. (Video source: Karipur Airport official) pic.twitter.com/aX90CYve90 — ANI (@ANI) August 7, 2020

Όπως μεταδίδουν διεθνή ΜΜΕ, το αεροσκάφος «ξέφυγε» από το διάδρομο προσγείωσης του αεροδρομίου και κατέληξε σε μια κοιλάδα. Στο σημείο της συντριβής έχουν σπεύσει πυροσβεστικές δυνάμεις και ασθενοφόρα. Το περιστατικό σημειώθηκε μετά 19:00 τοπική ώρα. «Η πτήση της Air India (IX-1344) από το Ντουμπάι για την Κοχικόδε βγήκε εκτός διαδρόμου στο αεροδρόμιο Καριπούε περίπου 19:45 σήμερα», ανέφερε η Αστυνομία της επαρχίας Κοντότι στο πρακτορείο ειδήσεων ANI.

Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι υπήρχε καπνός στη θέση του ατυχήματος και το αεροσκάφος φαίνεται να έχει χωριστεί σε δύο μέρη. Σύμφωνα με τα τοπικά Μέσα ο χειριστής του αεροσκάφους πέθανε ενώ ο συγκυβερνήτης τραυματίστηκε σοβαρά. Το αεροπλάνο φέρεται να γλίστρησε από τον διάδρομο στον κοντινό δρόμο καθώς προσγειώθηκε κατά τη διάρκεια ισχυρών βροχοπτώσεων.

Πλήθος αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και διεθνή μέσα ενημέρωσης προβάλλουν σοκαριστικές εικόνες από τη στιγμή της συντριβής, στις οποίες αποτυπώνεται ο τρόμος, ενώ ακούγονται φωνές. Τα βίντεο που κυκλοφορούν κόβουν την ανάσα, καθώς δείχνουν το αεροσκάφος «κομμένο» στα δύο. Παράλληλα, συγκεντρώθηκε γύρω από το σημείο της συντριβής πλήθος κόσμου, την ώρα που συντελούνται οι προσπάθειες διάσωσης.