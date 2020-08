Ένας αστυνομικός σκοτώθηκε στις συγκρούσεις που ξέσπασαν μεταξύ διαδηλωτών και των δυνάμεων ασφαλείας στο κέντρο της Βηρυτού σήμερα, έγινε γνωστό από έναν εκπρόσωπο της αστυνομίας.

Την ίδια ώρα, ο αριθμός των ανθρώπων που έχει τραυματιστεί στις συγκρούσεις μεταξύ της αστυνομίας και των διαδηλωτών στο κέντρο της Βηρυτού αυξήθηκε σε 238, όπως έγινε γνωστό από τον Ερυθρό Σταυρό του Λιβάνου.

«Διαδηλώσεις στη Βηρυτό: «Ο Ερυθρός Σταυρός του Λιβάνου (#LebaneseRedCross) μετέφερε 63 ανθρώπους σε κοντινά νοσοκομεία και προσέφερε τις πρώτες βοήθειες σε 175 ανθρώπους επιτόπου», ανέφερε ο Ερυθρός Σταυρός σε ένα tweet.

«Θα μείνουμε εδώ. Καλούμε τον λαό του Λιβάνου να καταλάβει όλα τα υπουργεία» φώναζε ένας διαδηλωτής από το μεγάφωνο.

We literally saw this protester get hit by a tear gas canister straight in his head. #LebanonProtests pic.twitter.com/4jHUUvEkNj

Η έφοδος των διαδηλωτών στο κτήριο του ΥΠΕΞ, που μεταδόθηκε ζωντανά από την τηλεόραση, πραγματοποιήθηκε την ώρα που οι δυνάμεις ασφαλείας είχαν στραμμένη την προσοχή τους στη συγκέντρωση χιλιάδων άλλων ανθρώπων στο κέντρο της πόλης, οι οποίοι αξίωναν από τις αρχές του Λιβάνου να λογοδοτήσουν για τη γιγαντιαία έκρηξη στο λιμάνι πριν από τέσσερις ημέρες, η οποία στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 150 ανθρώπους.

Solidarity with the people of Lebanon taking the streets by storm tonight in the face of tear gas, live bullets and police brutality. You have them scared, you have them terrified – hang them all.

pic.twitter.com/GdXPCFq3Rd

— Gwynbleidd (@dyslexicfeline) August 8, 2020