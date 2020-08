Σεισμός μεγέθους 5,1 βαθμών ταρακούνησε σήμερα τη Βόρεια Καρολίνα, ένα σπάνιο γεγονός σε αυτήν την πολιτεία στις νοτιοανατολικές ΗΠΑ, όπου τα κτίρια σείστηκαν, όμως δεν έχουν αναφερθεί τραυματίες ούτε σημαντικές ζημιές.

By far the largest quake in North Carolina since a M 5.2 in 1916. #Earthquake pic.twitter.com/J3yuTrdSq5 — Brad Panovich (@wxbrad) August 9, 2020

Το αμερικανικό Ινστιτούτο USGS διευκρίνισε πως η σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 08.07 τοπική ώρα, σε εστιακό βάθος 3,7 χλμ και το επίκεντρό του εντοπίστηκε κοντά στην πόλη Σπάρτη, στα Απαλάχια Όρη.

EARTHQUAKE VIDEO: This is what it looked like earlier this morning near the epicenter of a 5.1 magnitude earthquake in Sparta, North Carolina. https://t.co/cdDzbOMN1r 📷 Tom Willis pic.twitter.com/0XhJ8xHtjc — WMBF News (@wmbfnews) August 9, 2020

«Οι μεγάλοι σεισμοί είναι σχετικά σπάνιοι σε αυτήν την περιοχή», υπογραμμίζει το USGS.

«Στον 20ο αιώνα, μονάχα ένας σεισμός μεγέθους άνω των 5 βαθμών σημειώθηκε σε απόσταση 100 χλμ από την περιοχή αυτή, στο Όρος Σμόκεϊ, το 1916».

A 5.1 magnitude #earthquake shook northern North Carolina Sunday morning, with some reporting they felt the quake in bordering states https://t.co/FHtDEHtNq5 pic.twitter.com/YFDn1lKu7v — #WVTM13 (@WVTM13) August 9, 2020

«Όταν άρχισε ο σεισμός, έμοιαζε σαν να έπεσε κεραυνός και κατόπιν κουνιόμασταν για 3 λεπτά», είπε η Έμιλι Παφ, μια κάτοικος της πόλης Τρέιφιλ. «Ήταν πολύ έντονο».

Ο δήμαρχος της Σπάρτης Ουές Μπρίνεγκαρ ανέφερε, σε δηλώσεις του σε τοπικά τηλεοπτικά δίκτυα, ότι δεν έχει ενημερωθεί σχετικά με σοβαρά τραυματίες ή σημαντικές υλικές ζημιές.