Έκρηξη φυσικού αερίου σημειώθηκε σε μία συνοικία της Βαλτιμόρης με αποτέλεσμα να σκοτωθεί τουλάχιστον ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν άλλοι τρεις. Στα συντρίμμια παραμένουν παγιδευμένοι πέντε άνθρωποι μεταξύ των οποίων και παιδιά. Ένας γείτονας, που τυχαίνει να είναι επιθεωρητής κτιρίων, είπε στην Βaltimore Sun ότι άκουγε κραυγές παγιδευμένων παιδιών. «Ελάτε να μας βγάλετε! Παγιδευτήκαμε!» φώναζαν τα παιδιά, σύμφωνα με τον Κέβιν Μάθιους. Ο ίδιος βρήκε έναν άνθρωπο που ήταν θαμμένος στα συντρίμμια από τον λαιμό και κάτω και άλλον έναν που είχε καταφύγει σε μια ντουλάπα.

Φωτογραφίες από το σημείο δείχνουν τα τούβλινα σπίτια να έχουν ισοπεδωθεί και τους διασώστες, σκαρφαλωμένους σε σωρούς συντριμμιών, να αναζητούν τους παγιδευμένους. Έχουν ήδη ισοπεδωθεί τρία σπίτια.

«Πολλά σπίτια εξερράγησαν. Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι παγιδεύτηκαν, κάποιοι από αυτούς είναι παιδιά», ανέφερε σε ανάρτησή της στο Twitter η Πυροσβεστική. «Οι διασώστες επικοινωνούν με έναν άνθρωπο που παραμένει εγκλωβισμένος», έγραψε λίγο αργότερα.

Στην περιοχή έχουν σπεύσει στελέχη της εταιρείας παροχής φυσικού αερίου και ηλεκτρικού ρεύματος Baltimore Gas and Electric Co και αξιωματούχοι της υπηρεσίας διαχείρισης επειγόντων περιστατικών της πόλης. Ο εκπρόσωπος της εταιρείας, Ρίτσαρν Γιοστ, είπε στην εφημερίδα Baltimore Sun ότι συνεργεία της έχουν αναλάβει να διακόψουν την παροχή αερίου στα κτίρια της γύρω περιοχής. «Αφού κοπεί το αέριο, μπορούμε να ξεκινήσουμε με ασφάλεια την εκτίμηση της κατάστασης», πρόσθεσε.

Baltimore right now. Huge explosion that leveled 3 homes. pic.twitter.com/VTAOUhXV1d

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι άκουσαν την έκρηξη σε απόσταση πολλών χιλιομέτρων, ότι έσπασαν τα τζάμια και οι πόρτες έφυγαν από τους μεντεσέδες τους σε μεγάλη ακτίνα γύρω από το σημείο της καταστροφής.

A major explosion reported in #Baltimore #baltimoremaryland #Maryland #USA …Several house are damaged …Trapping at least five people…Along with some children… pic.twitter.com/BueTmioc6Z

— Tocamelaotravez (@tocamelaotravez) August 10, 2020