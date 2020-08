Περισσότερες από 100 συλλήψεις πραγματοποίησαν αστυνομικές δυνάμεις στο Σικάγο μετά από ανταλλαγή πυρών με ομάδες πλιατσικολόγων, οι οποίες κατέκλυσαν την εμπορική συνοικία της πόλης, λεηλάτησαν και κατέστρεψαν μαγαζιά. Ο αστυνομικός διευθυντής Ντέιβιντ Μπράουν χαρακτήρισε τα επεισόδια «καθαρή εγκληματικότητα».

«Δεν ήταν μια οργανωμένη διαμαρτυρία. Αντιθέτως, ήταν ένα περιστατικό καθαρής εγκληματικότητας», είπε ο Μπράουν κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου.

Η δήμαρχος Λόρι Λάιτφουτ επιχείρησε να διαχωρίσει το περιστατικό από τη «δίκαιη εξέγερση» ως απάντηση στον θάνατο του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ από λευκό αστυνομικό την 25η Μαΐου.

This is the scene this morning in Chicago pic.twitter.com/F6mj0j6v8m — Breaking911 (@Breaking911) August 10, 2020

Από τις συγκρούσεις τραυματίστηκαν τουλάχιστον 13 αστυνομικοί, ενώ ένας φρουρός ασφαλείας και ένας πολίτης δέχθηκαν πυρά, σύμφωνα με τον αστυνομικό διευθυντή.

Όπως εξήγησε ο Μπράουν, ο κόσμος που βγήκε στους δρόμους ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα που απηύθυναν αναρτήσεις στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης με το οποίο ενθάρρυναν τις λεηλασίες στο κέντρο του Σικάγο, αφότου ξέσπασε ένταση με αφορμή το γεγονός ότι ένας αστυνομικός πυροβόλησε έναν ένοπλο.

Ως απάντηση στις αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η αστυνομία έστειλε 400 αστυνομικούς στην περιοχή, όπου ήρθαν ενώπιον πολλών ανθρώπων που είχαν φθάσει με τα αυτοκίνητά τους, είπε ο Μπράουν.

Καθώς οι αστυνομικοί συνέλαβαν έναν άνδρα που είχε αρπάξει μια ταμειακή μηχανή, δέχθηκαν πυρά από ένα διερχόμενο όχημα. Οι αστυνομικοί ανταπάντησαν στα πυρά, είπε ο Μπράουν.

Σπασμένες βιτρίνες και άνθρωποι που το σκάνε από καταστήματα, έχοντας στα χέρια τους κλεμμένα εμπορεύματα φαίνονται στις φωτογραφίες που έχουν αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Looters walking around calmly with stolen merchandise in Chicago last night. #BlackLivesMatter pic.twitter.com/EdRdLtQAr6 — Andy Ngô (@MrAndyNgo) August 10, 2020

Την στιγμή που αστυνομικοί ανέκριναν έναν 20χρονο ύποπτο, εκείνος διέφυγε ενώ πυροβόλησε εναντίον των αστυνομικών. Τα μέλη της ασφάλειας ανταπέδωσαν τα πυρά, πυροβόλησαν τον άνδρα, ο οποίος στη συνέχεια διακομίστηκε τραυματισμένος σε νοσοκομείο.

«Μετά τους πυροβολισμούς, συγκεντρώθηκε ένα πλήθος… Τα πνεύματα οξύνθηκαν, με την ένταση να τροφοδοτείται από την παραπληροφόρηση καθώς σκοτείνιαζε».