Ο πρόεδρος της Συρίας Μπασάρ αλ Άσαντ κατήγγειλε την Τετάρτη 12 Αυγούστου 2020 τις πρόσφατες κυρώσεις που επέβαλαν στη Δαμασκό οι ΗΠΑ, με βάση τον λεγόμενο «νόμο Σίζαρ», θεωρώντας ότι πρόκειται για μια «κλιμάκωση» εναντίον μιας χώρας που έχει καταστραφεί από τον πόλεμο και τη σοβαρή οικονομική κρίση. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ενώπιον των νέων βουλευτών που εξελέγησαν τον Ιούλιο, ο Άσαντ αισθάνθηκε αδιαθεσία και χρειάστηκε να διακόψει για λίγο.

Όπως διαπιστώθηκε, είχε ένα υποτασικό επεισόδιο. Συνήλθε πολύ γρήγορα και συνέχισε κανονικά, υπό τα χειροκροτήματα των βουλευτών που φώναζαν ρυθμικά: «Με το αίμα και την ψυχή μας, θα θυσιαστούμε για σένα, Μπασάρ».

Syrian president Bashar al Assad suffered low blood pressure for a few minutes while delivering a speech, state media said.

