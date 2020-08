Με τη βοήθεια του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, το Ισραήλ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατέληξαν σήμερα σε μια ιστορική ειρηνευτική συμφωνία που θα οδηγήσει στην πλήρη εξομάλυνση των διπλωματικών σχέσεων τους. Με βάση τη συμφωνία αυτή, το Ισραήλ συναίνεσε να αναστείλει την επέκταση της κυριαρχίας του σε περιοχές της Δυτικής Όχθης τις μια κίνηση που έχει υποσχεθεί εδώ και καιρό ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Στην κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν οι τρεις χώρες τονίζεται ότι οι ηγέτες τους συμφώνησαν «στην πλήρη εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ του Ισραήλ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων». «Η ιστορική διπλωματική εξέλιξη θα προωθήσει την ειρήνη στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και είναι μια απόδειξη της διπλωματίας και του οράματος των τριών ηγετών και του θάρρους των ΗΑΕ και του Ισραήλ να χαράξουν μια νέα πορεία που θα ξεκλειδώσει το μεγάλο δυναμικό της περιοχής», προστίθεται σε αυτό το κείμενο. Αντιπροσωπείες του Ισραήλ και των ΗΑΕ θα συναντηθούν τις επόμενες εβδομάδες για να υπογράψουν διμερείς συμφωνίες στους τομείς των επενδύσεων, του τουρισμού, της ασφάλειας, των τηλεπικοινωνιών, των απευθείας πτήσεων και άλλων. Σύντομα αναμένεται να ανταλλάξουν πρεσβευτές.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι «ως αποτέλεσμα αυτής της διπλωματικής προόδου και κατόπιν αιτήματος του προέδρου Τραμπ, με τη στήριξη των ΗΑΕ, το Ισραήλ θα αναστείλει» την προσάρτηση περιοχών της Δυτικής Όχθης, όπως προβλεπόταν στο ειρηνευτικό σχέδιο για τη Μέση Ανατολή που παρουσίασε ο Αμερικανός πρόεδρος τον Ιανουάριο. «Το Ισραήλ, στο προσεχές μέλλον, θα επικεντρωθεί στη σφυρηλάτηση αυτής της σχέσης και των πλεονεκτημάτων που μπορεί να προέλθουν από αυτή τη νέα σχέση με αυτή τη χώρα και επίσης (πιστεύουμε) ότι σπάει τον πάγο ώστε να υπάρξουν περισσότερες εξομαλύνσεις (διπλωματικών σχέσεων) και ειρηνευτικές συμφωνίες με άλλους περιφερειακούς παράγοντες», είπε ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Ισραήλ θα επιταχύνουν άμεσα τη συνεργασία τους σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη ενός εμβολίου για τον νέο κορονοϊό.

Με την επίτευξη της συμφωνίας με το Ισραήλ, τα ΗΑΕ έχουν γίνει η τρίτη αραβική χώρα που έχει δημιουργήσει πλήρεις διπλωματικούς δεσμούς με το εβραϊκό κράτος, εκτός από την Αίγυπτο και την Ιορδανία.

Ο Τραμπ δημοσίευσε το πλήρες κείμενο της κοινής δήλωσης Ισραήλ και ΗΑΕ σχετικά με τη συμφωνία στον λογαριασμό του στο Twitter. Η δήλωση εξηγεί ότι το Τελ Αβίβ επέλεξε να αναστείλει τη διακήρυξη κυριαρχίας επί των τμημάτων της Δυτικής Όχθης.

«Τεράστια πρόοδος σήμερα! Ιστορική Ειρηνευτική Συμφωνία μεταξύ δύο μεγάλων φίλων, του Ισραήλ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων», έγραψε στην ανάρτηση του.

Η συμφωνία για την ομαλοποίηση των σχέσεων μεταξύ Ισραήλ και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων συνιστά ένα «τεράστιο» βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο, μιλώντας σε δημοσιογράφους.

