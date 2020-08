Νέο σαφές μήνυμα προς την Τουρκία έστειλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, αναφορικά τις τουρκικές προκλήσεις. Ειδικότερα, στη συνάντηση που είχαν την Κυριακή 16 Αυγούστου 2020 ο Μάικ Πομπέο με τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου στη Δομινικανή Δημοκρατία, ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, διεμήνυσε ότι πρέπει να μειωθεί η ένταση στην ανατολική Μεσόγειο . «Είχαμε μια συζήτηση που έγινε την κατάλληλη στιγμή με τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου για την επείγουσα ανάγκη να μειωθούν οι εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο» αναφέρεται χαρακτηριστικά στο tweet του επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών, Κέιλ Μπράουν, οι δύο άνδρες συζήτησαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος, μεταξύ αυτών την επείγουσα ανάγκη να μειωθούν οι εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Από την πλευρά του, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου, κατά την συνέντευξη Τύπου, μίλησε σε επιθετικούς τόνους, εξαπολύοντας νέα επίθεση στην Ελλάδα, την οποία κατηγόρησε για «μαύρη προπαγάνδα». «Εξηγήσαμε τα βήματα που έχουμε κάνει μέχρι σήμερα, γιατί η Ελλάδα κάνει μαύρη προπαγάνδα. Ήμασταν πάντα ανοιχτοί σε διάλογο. Επίσης, διαπιστώσαμε ότι (σ.σ. ο Πομπέο) γνώριζε τις τελευταίες εξελίξεις», είπε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, τονίζοντας ότι συζήτησαν εκτενώς για τη Λιβύη.

Timely conversation with Turkish Foreign Minister @MevlutCavusoglu in Santo Domingo today on the urgent need to reduce tensions in the Eastern Mediterranean. pic.twitter.com/pAl0BHPOtz

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) August 16, 2020