Έπειτα από μια ψηφοφορία το αποτέλεσμα της οποίας ήταν δεδομένο, η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων στο συνέδριο των Δημοκρατικών επέλεξε τον πρώην αντιπρόεδρο του Μπαράκ Ομπάμα. Η ανακοίνωση του αποτελέσματος σήμανε την κορύφωση της δεύτερης ημέρας του συνεδρίου των Δημοκρατικών, που τυπικά διεξάγεται στο Μιλγουόκι, αλλά στην πράξη γίνεται εξ ολοκλήρου ψηφιακά, εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού. «Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου», ήταν η αντίδραση του Μπάιντεν μέσω βιντεοσύνδεσης.

Η χήρα του τέως γερουσιαστή και άλλοτε υποψήφιου των Ρεπουμπλικάνων για την προεδρία Τζον Μακέιν θα παρέμβει στο εθνικό συνέδριο του Δημοκρατικού κόμματος και θα σταθεί στην «απρόσμενη φιλία» του εκλιπόντα με τον Τζον Μπάιντεν. Οι Δημοκρατικοί δημοσιοποίησαν, εν είδει teaser, απόσπασμα της μαγνητοσκοπημένης παρέμβασης που θα κάνει η Σίντι Μακέιν στο συνέδριό τους, καθώς προσδοκούν ότι μπορεί να δώσει ώθηση στον Μπάιντεν, αφού θα δείξει πως ο υποψήφιός τους για την προεδρία στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου στις ΗΠΑ — πρόκειται να αποδεχθεί και τυπικά το χρίσμα τη δεύτερη ημέρα των εργασιών — είναι σε θέση να διαπερνά τις κομματικές γραμμές, σε μια περίοδο που ο διχασμός στη χώρα μοιάζει ολοένα πιο χειροπιαστός. Ο Μακέιν και ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχαν τεταμένη σχέση για χρόνια, ως τον θάνατο του πρώην γερουσιαστή. Αρκεί να υπενθυμιστεί ότι ο ένοικος του Λευκού Οίκου δεν προσκλήθηκε στην κηδεία του Μακέιν το 2018.

Ο Μπρους Σπρίγκστιν είναι η φωνή της Αμερικής. Το 2ο02 κυκλοφόρησε το The Rising– με αυτό αναφερόταν στην επαύριο των τρομοκρατικών χτυπημάτων της 11ης Σεπτεμβρίου και επιχειρούσε να στείλει μήνυμα ελπίδας. Τώρα, λίγους μήνες πριν τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ, ο δημοφιλής τραγουδιστής συντάσσεται στο πλευρό του Τζο Μπάιντεν εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ. Ακριβώς όπως είχε κάνει πριν 4 χρόνια στηρίζοντας την Χίλαρι Κλίντον.

Με αφορμή την έναρξη του συνεδρίου των Δημοκρατικών, ο Μπρους Σπρίγκστιν κυκλοφόρησε ένα βίντεο κλιπ που δένει με το εμβληματικό του άσμα. Σε αυτό, για τρεισήμισι λεπτά, περνάει από τα μάτια μας η Αμερική των τελευταίων ετών- μια Αμερική που έχει πληγεί από κορονοϊό, μια χώρα που έφτασε στα όρια της μετά τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ. Το κλιπ αρχίζει με σκηνές από άδειους δρόμους, σταθμούς και γήπεδα λόγω του κορονοϊού και συνεχίζει με πορείες και επεισόδια για τον Τζορτζ Φλόιντ. Ο ίδιος ο Σπρίνγκστιν εμφανίζεται μαζί με την σύζυγο του Πάτι Σκιάλφα ως μέρος της μετά-Τραμπ εποχής των ΗΠΑ.

Come on up for #therising https://t.co/ocbt1TfWcS

— Bruce Springsteen (@springsteen) August 18, 2020