Την επιβολή κυρώσεων σε άτομα που ευθύνονται για τη βία και την καταστολή στη Λευκορωσία ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, μετά την ολοκλήρωση της συνόδου κορυφής που πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης. Η σύνοδος των 27 ηγηετών έγινε την ενδέκατη ημέρα των διαδηλώσεων εναντίον της επανεκλογής του λευκορώσου προέδρου Αλεξάντρ Λουκασέκο και συγκλήθηκε κατεπειγόντως τη Δευτέρα από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ.

Στις δηλώσεις του, ο Μισέλ τόνισε μεταξύ άλλων πως η Ε.Ε. είναι στο πλευρό του λαού της Λευκορωσίας, καταδικάζοντας ταυτόχρονα τη βία και την άγρια καταστολή των διαδηλώσεων που λαμβάνει χώρα τις τελευταίες ημέρες. Άλλωστε μέσω του λογαριασμού του στο Twitter είχε αναφέρει: «Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Η βία πρέπει να σταματήσει και πρέπει να ξεκινήσει ένας ειρηνικός και περιεκτικός διάλογος».

The European Union stands in solidarity with the people of #Belarus. And we don’t accept impunity.

The protests in Belarus are not about geopolitics. This is about the right of the People to freely elect their leadership.#EUCO pic.twitter.com/SAzeIq7T85

— Charles Michel (@eucopresident) August 19, 2020