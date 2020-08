Μάχη με τις πολλές δεκάδες φωτιές δίνουν οι πυροσβέστες σε όλη την Καλιφόρνια των ΗΠΑ, η οποία πλήττεται ταυτόχρονα από καύσωνα ιστορικών διαστάσεων που έχει προκαλέσει διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος, αναγκάζοντας τον κυβερνήτη της Πολιτείας να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Καμένη βλάστηση, αυτοκίνητα και σπίτια παρανάλωμα του πυρός: τουλάχιστον 485.000 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη στην Καλιφόρνια, ακόμη και κοντά στο Λος Άντζελες και το Σαν Φρανσίσκο.

This is what we just experienced on Pleasants Valley Rd & Pleasant Hills Ranch Way. This fire is moving so fast! It seems like most people were forced to evacuate in minutes with little more than the clothes they wore to bed. #Vacaville #LNULightningComplex #kpixtv pic.twitter.com/tKAN5DZklp — Katie Nielsen (@KatieKPIX) August 19, 2020

Όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο χιλιάδες άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, σε απόσταση μερικών χιλιομέτρων βόρεια και νότια του Σαν Φρανσίσκο, όπου μαίνονται δύο από τα μεγαλύτερα πύρινα μέτωπα, τα «SCU» και «LNU Lightning Complex», τα οποία περιλαμβάνουν πολλές διαφορετικές πυρκαγιές που συνεχίζουν από την Δευτέρα το καταστροφικό έργο τους.

Another home burning NW of #Vacaville. You can hear a fire truck drive by, siren wailing. They are not stopping to fight fires. The ONLY focus is saving lives.

This feels so horridly similar to what I felt when I was covering the Santa Rosa & Paradise fires. #LNULightningComplex pic.twitter.com/JYCpkkoBkU — Katie Nielsen (@KatieKPIX) August 19, 2020

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ κήρυξε την Πολιτεία σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω των πυρκαγιών και του καύσωνα.

Εδώ και μία εβδομάδα, η Πολιτεία αυτή είναι αντιμέτωπη με ένα κύμα καύσωνα άνευ προηγουμένου. Την Κυριακή, στην Κοιλάδα του Θανάτου, ο υδράργυρος ανέβηκε στους 54,4 βαθμούς Κελσίου – η τρίτη υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ στη Γη.

New evacuation orders for parts of the city of #Vacaville. Police are going door to door. This fire is NOT A JOKE. Leave if you are told to leave.

There are not enough firefighters to do structure protection. This is a live-saving event ONLY! #LNULightningComplex pic.twitter.com/lUJOaCPJ27 — Katie Nielsen (@KatieKPIX) August 19, 2020

Λόγω των συνθηκών αυτών, περίπου 30.000 σπίτια έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στην Καλιφόρνια, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο Poweroutage.us.

Οι πυρκαγιές μεγάλης κλίμακας έχουν πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια στην Καλιφόρνια, εν μέρει εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής. Η φονικότερη πυρκαγιά στην ιστορία της Καλιφόρνιας, η αποκαλούμενη Camp Fire, εκδηλώθηκε τον Νοέμβριο του 2018 στο βόρειο τμήμα της πολιτείας και στοίχισε τη ζωή σε 86 ανθρώπους.

