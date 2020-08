Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στη μάχη με τις εκατοντάδες πυρκαγιές που ξέσπασαν έπειτα από κεραυνούς στην Καλιφόρνια και δεκάδες χιλιάδες άλλοι εγκατέλειψαν τις εστίες τους. Σχεδόν 11.000 αστραπές έπληξαν την πολιτεία σε διάστημα 72 ωρών αυτήν την εβδομάδα, στις χειρότερες καταιγίδες κεραυνών στην Καλιφόρνια εδώ και μία δεκαετία, προκαλώντας 367 πυρκαγιές, σύμφωνα με τις αρχές.

Τουλάχιστον 9 πυρκαγιές κατακαίουν λόφους και ορεινές εκτάσεις στη Βόρεια Καλιφόρνια, στις περιοχές των αμπελώνων, σε απόσταση 56 χλμ βορειοδυτικά του Σακραμέντο. Με τα διαφορετικά μέτωπα να ενώνονται σε ένα, η έκταση των πυρκαγιών στη Νάπα, το Σολάνο, το Γιόλο κι άλλες δύο κομητείες επεκτείνεται σε 530.000 στρέμματα, σχεδόν δεκαπλάσια από το Μανχάταν στη Νέα Υόρκη.

Οι φλόγες έχουν μετατρέψει σε στάχτες τουλάχιστον 105 κτίρια. Ένας υπάλληλος της εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας PG&E έχασε τη ζωή του χθες βοηθώντας τους πυροσβέστες, ενώ τουλάχιστον 4 πολίτες τραυματίστηκαν, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία της Καλιφόρνια.

Στην κεντρική Καλιφόρνια, ένα ελικόπτερο συνέδραμε χθες στις επιχειρήσεις κατάσβεσης στην κομητεία του Φρέσνο, όταν συνετρίβη, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο πιλότος του Μάικ Φούρνιερ, ηλικίας 52 ετών, σύμφωνα με την οικογένειά του.

Νωρίτερα, η μετεωρολογική υπηρεσία των ΗΠΑ εξέδωσε μια επείγουσα ανακοίνωση για ανεμοστρόβιλους κοντά στην πόλη Λόιαλτον της Καλιφόρνια.

Οι ισχυροί άνεμοι μπλέχτηκαν μαζί με τις φλόγες που κατακαίουν την περιοχή, σχηματίζοντας ένα πανέμορφο αλλά συνάμα καταστροφικό φυσικό φαινόμενο. Οι χρήστες του διαδικτύου δεν άργησαν να καταγράψουν τον φλεγόμενο ανεμοστρόβιλο και να ανεβάσουν μερικά άκρως εντυπωσιακά βίντεο στα social media. Ευτυχώς, από τον σίφουνα φωτιάς δεν προκλήθηκαν θύματα ή τραυματισμοί, αλλά, σύμφωνα με τις αναφορές, το φαινόμενο έκαψε μια περιοχή μεγαλύτερη των 19 χιλ. στρεμμάτων.

Χθες, ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ κήρυξε την Πολιτεία σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω των πυρκαγιών και του καύσωνα.

Εδώ και μία εβδομάδα, η Πολιτεία αυτή είναι αντιμέτωπη με ένα κύμα καύσωνα άνευ προηγουμένου. Την Κυριακή, στην Κοιλάδα του Θανάτου, ο υδράργυρος ανέβηκε στους 54,4 βαθμούς Κελσίου – η τρίτη υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ στη Γη.

New evacuation orders for parts of the city of #Vacaville. Police are going door to door. This fire is NOT A JOKE. Leave if you are told to leave.

There are not enough firefighters to do structure protection. This is a live-saving event ONLY! #LNULightningComplex pic.twitter.com/lUJOaCPJ27

— Katie Nielsen (@KatieKPIX) August 19, 2020