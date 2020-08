ΟΛευκός Οίκος ανακοίνωσε επίσημα ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα μιλήσει για μια «σημαντική ανακάλυψη», όσον αφορά στη θεραπεία από τον κορονοϊό, σε συνέντευξη Τύπου, στις 6 το απόγευμα της Κυριακής (ώρα Ουάσινγκτον – 1 το πρωί ώρα Ελλάδας).

Στην ανακοίνωση της εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου Κέιλι ΜακΕνάνι., στο Twitter, υιοθετείται διθυραμβικός τόνος για την προαναγγελία, ενώ χρησιμοποιείται, ξανά, ο όρος «κινεζικός ιός».

News conference with President @realDonaldTrump at 6 pm tomorrow concerning a major therapeutic breakthrough on the China Virus. Secretary Azar and Dr. Hahn will be in attendance.

— Kayleigh McEnany (@PressSec) August 23, 2020