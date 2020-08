Μετά από διάλειμμα ενός χρόνου που αφιέρωσε στον ακτιβισμό για την κλιματική αλλαγή η Γκρέτα Τούνμπεργκ επέστρεψε στο σχολείο. «Το διάλειμμα ενός χρόνου τελείωσε και αισθάνομαι τόσο τέλεια που επιτέλους είμαι ξανά πίσω στο σχολείο!», έγραψε στον λογαριασμό της στο Twitter η 17χρονη Σουηδέζα ακτιβίστρια, χωρίς να αναφέρει σε ποια πόλη ή σχολείο παρακολουθεί μαθήματα.

My gap year from school is over, and it feels so great to finally be back in school again! pic.twitter.com/EKDzzOnwaI

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) August 24, 2020