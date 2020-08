Οι ΗΠΑ παραμένουν σε κατάσταση χάους. Μετά τους επτά αναίτιους και πισώπλατους πυροβολισμούς σε βάρος του Αφροαμερικανού Τζέικομπ Μπλέικ, η Κενόσα του Ουισκόνσιν κατακλύστηκε από διαδηλωτές. Κατά τις διαδηλώσεις, τρία άτομα έχουν πυροβοληθεί, δύο εκ των οποίων θανάσιμα, ενώ το τρίτο άτομο είναι σοβαρά τραυματισμένο.

WARNING: GRAPHIC CONTENT – A 17-year-old identified as Kyle Rittenhouse was arrested and charged with homicide, after two people were shot and killed and a third was seriously wounded during protests over the police shooting of Jacob Blake https://t.co/Hqi2nZuTMt pic.twitter.com/6Up5EByIvj

— Reuters (@Reuters) August 27, 2020