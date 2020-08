Συνοδευόμενος από ανέμους που έπνεαν με ταχύτητα έως και 240 χλμ/ ώρα ο τυφώνας προκάλεσε μεγάλες καταστροφές και μια φωτιά σε εργοστάσιο, ενώ πάνω από 867.0000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό. Ευτυχώς, όμως, αποφεύχθηκε το υδάτινο τείχος των έξι μέτρων που φοβόντουσαν οι μετεωρολόγοι και οι Αρχές ότι θα προκαλέσει η «Λόρα», που έχει στο μεταξύ υποβαθμιστεί σε τροπική καταιγίδα και έχει περάσει στο Άρκανσας. Σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων ο τυφώνας αποδυναμώθηκε με ανέμους που πνέουν με ταχύτητα 65 χλμ.ώρα, αλλά συνοδεύεται από σφοδρές βροχοπτώσεις. Ο κυβερνήτης της Λουιζιάνα, Τζον Μπελ Έντουαρτς, είπε ότι η Πολιτεία «δεν υπέστη την απόλυτη, καταστροφική ζημιά που θεωρούσαμε πιθανή». Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι ο τυφώνας προκάλεσε μολαταύτα «πολύ μεγάλες καταστροφές» και προειδοποίησε τους πολίτες να αγρυπνούν.

Here is the damage to the Capital One Tower in Lake Charles.pic.twitter.com/XKNEuFXOoA

— Ted Corcoran (Red T Raccoon) (@RedTRaccoon) August 27, 2020