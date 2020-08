Με αισθήματα απέχθειας και αποφασιστικότητας, ένα πλήθος διαδηλωτών κατά του ρατσισμού συγκεντρώθηκε χθες Παρασκευή στην καρδιά της Ουάσιγκτον για να απαιτήσει τον τερματισμό της αστυνομικής βίας κατά των μαύρων μετά από μια σειρά περιστατικά αστυνομικής βαρβαρότητας που άνοιξαν ξανά τις φυλετικές πληγές της Αμερικής.

Πενήντα-επτά χρόνια μετά την εμβληματική ομιλία του ηγέτη του αφροαμερικανικού κινήματος για τα πολιτικά δικαιώματα των μαύρων, Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, «Έχω ένα όνειρο» (I have a dream), δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν ξανά στην ομοσπονδιακή πρωτεύουσα για να απαιτήσουν ισότητα μεταξύ όλων.

«Κουραστήκαμε από αθετημένες υποσχέσεις», είπε ο αιδεσιμότατος Αλ Σάρπτον, ακτιβιστής για τα δικαιώματα των μειονοτήτων, μπροστά από το μνημείο που ανεγέρθηκε προς τιμήν του προέδρου Αβραάμ Λίνκολν που κατήργησε τη δουλεία πριν από ενάμιση αιώνα. «Οι ζωές των μαύρων έχουν αξία και δεν θα σταματήσουμε μέχρι να έχουν αξία για όλους!» πρόσθεσε ο Σάρπτον.

Ανάμεσα στο ποικιλόμορφο πλήθος των διαδηλωτών, ο Ντον Καρλίσλι, ένας 50χρονος μαύρος, μίλησε με την ίδια πικρία. «Περιμένουμε ισότητα για 300 χρόνια», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο. «Πρακτικά, χτίσαμε αυτήν τη χώρα και εξακολουθούμε να αντιμετωπιζόμαστε άδικα».Κεντρικό σύνθημα της διαδήλωσης: «Βγάλτε το γόνατό σας από το λαιμό μας», σε μια αναφορά στη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ, του Αφροαμερικανού που πέθανε από ασφυξία όταν ένας λευκός αστυνομικός τον πίεζε τον λαιμό για πάνω από 8 λεπτά στη Μινεάπολη στις 25 Μαΐου, σε ένα συμβάν που πυροδότησε ένα ιστορικό κίνημα διαμαρτυρίας σε όλες τις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες.

«Συγκλονισμένος», ο αδελφός του, Φιλονίζ Φλόιντ, ευχαρίστησε τους διαδηλωτές για την κινητοποίησή τους. «Μακάρι ο Τζορτζ να ήταν εδώ για να σας δει…» είπε δακρυσμένος, προτού προσθέσει, «η αλλαγή συμβαίνει επειδή την απαιτούμε (…) οι ηγέτες μας πρέπει να μας ακολουθήσουν».

Thousands attend march in Washington on Friday to denounce racism, on the anniversary of Martin Luther King Jr’s historic “I Have a Dream” speech. Owen Fairclough @OweFair is at the scene. #JacobBlakeShooting #BlackLivesStillMatter pic.twitter.com/uPt2TQklH6

— CGTN Global Watch (@GlobalWatchCGTN) August 29, 2020