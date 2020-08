Σάλος στη Γαλλία: Το θέμα είναι η φανταστική “επιστροφή” της μαύρης, αριστερής βουλευτού στην Αφρική του 18ου αιώνα. Το σκίτσο και η ιδέα αυτή ξεσήκωσε σάλο αντιδράσεων στη Γαλλία, από την κυβέρνηση και όλα τα δημοκρατικά κόμματα. Η Ομπονό που έχει ρίζες από την Γκαμπόν, έκανε λόγο για “ρατσιστικά σκατά“. “Φαίνεται πως ακόμη και αν δεν μπορούμε να πούμε τίποτα, μπορούμε όμως να δημοσιεύουμε ρατσιστικά σκατά σε μία φυλλάδα, με εικόνες από μία μαύρη Γαλλίδα Αφρικανή βουλευτή που απεικονίζεται ως σκλάβα”. Επίσης, περιέγραψε την γαλλική ακροδεξιά ως “απεχθή, ηλίθια και βάρβαρη”.

Il paraît ‘Qu’on-Peut-Pu-Rien-Dire’ #BienPensance . Heureusement on peut encore écrire de la merde raciste dans un torchon illustrée par les images d’une députée française noire africaine repeinte en esclave… L’extrême-droite, odieuse, bête et cruelle. Bref, égale à elle-même. pic.twitter.com/EupKSXZ207

🔴📺Cette image est une insulte à mes ancêtres, ma famille et mon mouvement politique. Une souillure indélébile. J’ai mal à ma République. Et je suis plus déterminée que jamais à lutter contre le #racisme, pour la liberté, l’égalité et la fraternité.✊🏾https://t.co/hoXzZnGu3j

— Députée Obono (@Deputee_Obono) August 29, 2020