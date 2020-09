Την ώρα που οι ΗΠΑ είναι σε αναβρασμό για τον σοβαρό τραυματισμό του Τζέικομπ Μπλέικ από αστυνομικούς στην Κινόσα των ΗΠΑ ένα περιστατικό ακραίας αστυνομικής βίας ήρθε στο φως της δημοσιότητας. Ένας 30χρονος Αφροαμερικανός έπεσε νεκρός από πυρά αστυνομικών στο Λος Άντζελες τη Δευτέρα, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Σύμφωνα με την αστυνομία ο άνδρας κυκλοφορούσε με το ποδήλατο του, όταν αστυνομικοί προσπάθησαν να τον σταματήσουν για παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Ο άνδρας φέρεται ότι το έβαλε στα πόδια και πέταξε στο έδαφος τα ρούχα που κρατούσε. Όταν οι αστυνομικοί τον έπιασαν, συγκρούστηκε μαζί τους και χτύπησε ένα αστυνομικό στο πρόσωπο.

Part 2 of 2 Fatal police shooting of Black man sparks protests in Los Angeles #TheSavageRoom #Savage pic.twitter.com/GibzzSOxu4

Οι αστυνομικοί παρατήρησαν ότι ένα μαύρο ημιαυτόματο όπλο βρισκόταν μέσα στον σωρό με τα ρούχα. Τότε οι αστυνομικοί υπό ασαφείς συνθήκες άνοιξαν πυρ και τον σκότωσαν.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι διενεργείται έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού, ενώ αφότου έγινε γνωστό, στο σημείο της δολοφονίας του 30χρονου συγκεντρώθηκαν δεκάδες πολίτες που διαμαρτύρονταν για την αστυνομική και ρατσιστική βία, φωνάζοντας συνθήματα όπως «Διαλύστε την αστυνομία!», «Να παραιτηθεί όλη η αστυνομική διεύθυνση του Λος Άντζελες» και «Οι ζωές των μαύρων μετρούν».

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι διενεργείται έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού, ενώ αφότου έγινε γνωστό, στο σημείο της δολοφονίας του 30χρονου συγκεντρώθηκαν δεκάδες πολίτες που διαμαρτύρονταν για την αστυνομική και ρατσιστική βία, φωνάζοντας συνθήματα όπως «Διαλύστε την αστυνομία!», «Να παραιτηθεί όλη η αστυνομική διεύθυνση του Λος Άντζελες» και «Οι ζωές των μαύρων μετρούν».

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, περίπου εκατό άνθρωποι συγκεντρώθηκαν το βράδυ της Δευτέρας στο σημείο αυτό.

Fatal shooting of a black man by cops in Los Angeles sparks new protests https://t.co/FQD3jbIyqI via @BIZPACReview

— bb (@bbonner26) September 1, 2020