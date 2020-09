Mε ανάρτηση στο Twitter η ρωσική πρεσβεία στην Ελλάδα αναφέρεται στις ρωσικές ασκήσεις που πραγματοποιούνται στην Ανατολική Μεσόγειο, σημειώνοντας ότι αυτές γίνονται τακτικά και κάνει λόγο για κακόβουλους σχολιαστές.

«Η Ρωσία πραγματοποιεί τακτικά τις στρατιωτικές ασκήσεις στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, πάντα σε πλήρη συμμόρφωση με τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου. Σε περίπτωση ναυτικών ασκήσεων ειδοποιείται η Παγκόσμια Υπηρεσία Προειδοποίησης Πλοήγησης (WWNWS), ενώ για αεροπορικές ασκήσεις ακολουθείται η διμερής διαδικασία. Αυτή είναι η διαδικασία ρουτίνας, η οποία εφαρμόζεται πάντα. Δεν είναι σαφές τι προβληματίζει τους κακόβουλους σχολιαστές» αναφέρει η ανάρτηση της πρεσβείας.

Στο ίδιο κλίμα κινήθηκε και η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, η οποία αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι το Κρεμλίνο «βάζει πλάτη» στις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Πιο συγκεκριμένα, η Μαρία Ζαχάροβα, χαρακτήρισε ως προκλητικούς τους ισχυρισμούς ότι οι «επιθετικές» ενέργειες της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο οφείλονται σε ρωσική στήριξη

«Τέτοιους συλλογισμούς δεν μπορώ να τους χαρακτηρίσω, παρά μόνο ως προκλητικούς» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών προσέθεσε πως η Μόσχα δεν αναζητά οφέλη μέσα από διακρατικές διαμάχες, προβλήματα και συγκρούσεις, υπογραμμίζοντας ότι αυτό «ισχύει πλήρως για μια τόσο ευαίσθητη και εκρηκτική περιοχή, όπως η Ανατολική Μεσόγειος».

💬 #Zakharova: We do not seek to benefit from cross-border discord. This approach fully applies to the Eastern #Mediterranean, a sensitive and explosive region. #Russia stands for resolving all disputes only through political dialogue. pic.twitter.com/1ucKK6r8yR

